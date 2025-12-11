Exportaciones de Costa Rica crecen en un 2025 marcado por la caída del precio del dólar

Las exportaciones totales de Costa Rica, incluidos bienes y servicios, superarán los $34.000 millones al cierre de 2025, de acuerdo a las previsiones de Cadexco.

Las Cámara de Exportadores de Costa Rica (Cadexco), estimó que las exportaciones totales del país, incluidos bienes y servicios, cerrarán en $34.800 millones, lo que representa un 15% de crecimiento con respecto a 2024.

Por otro lado, la gremial hizo un llamado al Banco Central de Costa Rica (BCCR) para que se reduzca la Tasa de Política Monetaria (TPM).

"Esperamos que el BCCR baje la TPM a 0,25 porque el sector no aguanta más", dijo Víctor Pérez, presidente de la gremial, durante una conferencia de prensa este jueves.

Pérez dijo que la apreciación de tipo de cambio es uno de los factores que inciden negativamente en el sector exportador. Reveló que este miércoles sostuvieron una reunión con el presidente del BCCR, Róger Madrigal, para analizar las perspectivas en el tema de política monetaria.

El directivo indicó que las exportaciones de bienes se dirigen a 168 destinos, con más de 4.300 productos. El sector cuenta con unas 2.500 empresas que generan más de 710.000 empleos.

Al cierre de 2025, se espera cerrar en más de $19.500 millones en exportaciones de bienes, un crecimiento del 16% de acuerdo con datos a octubre.

Los exportadores indicaron que a pesar del contexto complejo marcado por la volatilidad cambiaria, los contratiempos arancelarios con Estados Unidos, los desafíos internos en infraestructura, seguridad y educación, entre otros; el sector exportador logró mantener un desempeño estable.

Propuesta para el país

Por otro lado, Cadexco presentó oficialmente el documento Costa Rica para el mundo y para los costarricenses: Propuesta País del Sector Exportador 2026–2030, logrado a partir de la experiencia directa de las empresas y de los elementos técnicos de los aspectos que afectan la producción y el comercio internacional.

Entre los temas urgentes destacan la necesidad de una política cambiaria predecible, mejorar las opciones de acceso a financiamiento, fortalecer la formación técnica y digital, atender la inseguridad que afecta las operaciones logísticas y acelerar proyectos como la modernización de Puerto Caldera, la mejora de la infraestructura aeroportuaria y el ordenamiento de rutas estratégicas para la carga.

El documento además reúne propuestas en materia de gobernanza y financiamiento, infraestructura, competitividad con ética empresarial, desarrollo comercial con valores, y comunicación.