Economía

Exoneraciones tributarias alcanzan ¢2 billones: estos son los principales beneficiarios

El 93% de las exenciones otorgadas en 2024 se concentraron en el impuesto sobre la renta y el impuesto al valor agregado, según Hacienda

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Por Mónica Cerdas Gómez
La estructura financiera aprobada contempla una línea revolvente diseñada para facilitar una ejecución ágil de las inversiones. Según el documento oficial, se trata de una "línea revolvente de hasta US$5 millones, con un plazo inicial de 18 meses renovable", que permitirá atender la creciente demanda de empresas internacionales que buscan instalarse en Costa Rica bajo altos estándares operativos y tiempos de respuesta competitivos.
El régimen de zonas francas acaparó la mayor parte de las exoneraciones del impuesto de renta en 2024. (Nexo/Cortesía)







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Mónica Cerdas Gómez

Mónica Cerdas Gómez

Periodista de Economía. Graduada en Periodismo de la Universidad Latina de Costa Rica. Ganadora del Premio Periodismo Bursátil 2022, de la Bolsa Nacional de Valores. Recibió mención honorífica de excelencia de El Financiero, en 2022.

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