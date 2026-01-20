Economía

Estados Unidos sube el tono ante posible respuesta de UE tras amenaza de aranceles por Groenlandia

Donald Trump afirmó este lunes que el mundo no estará seguro a menos que Estados Unidos controle Groenlandia

EscucharEscuchar
Por AFP
Donald Trump
El dirigente republicano argumenta que “necesita” esta isla rica en minerales y tierras raras para evitar que Rusia y China implanten su hegemonía en el Ártico. (ANDREW CABALLERO-REYNOLDS/AFP)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
GroenlandiaEstados UnidosUEDinamarca
AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.