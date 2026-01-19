El Mundo

Secretario del Tesoro dice a la Unión Europea que sería ‘insensato’ presionar a EE.UU. por sus amenazas a Groenlandia

Esto pidió el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, sobre los aranceles de retorsión tras las amenazas de Donald Trump de gravar a países europeos por Groenlandia.

Por AFP
Donald Trump observó en tiempo real el operativo militar en Venezuela que concluyó con la captura de Nicolás Maduro, según imágenes divulgadas por la Casa Blanca este sábado.
El anuncio provocó airadas acusaciones de “chantaje” por parte de los aliados de Estados Unidos. (@WhiteHouse/X)







Estados UnidosDonald TrumpGroenlandiaUnion EuropeaRepresalias arancelarias
