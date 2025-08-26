Empresas de tres sectores clave para Costa Rica tuvieron caída en pago de renta al primer semestre

Tres sectores esenciales en la economía de Costa Rica registraron una caída en el pago del impuesto sobre la renta al Gobierno Central durante el primer semestre del 2025, frente al mismo periodo del año pasado.

Se trata del comercio, la manufactura y las actividades de alojamiento y servicios de comida (vinculadas al turismo). Estas actividades son de gran relevancia para la economía nacional, representaron un 28% de la recaudación total del impuesto sobre los ingresos y utilidades en la primera mitad de 2025, que ascendió a ¢1.247.315 millones.

La participación de estas actividades en este tributo disminuyó en dos puntos porcentuales (p. p.), pues en el primer semestre del año pasado representaron el 30% del ingreso por este tributo.

Por estas tres actividades económicas, el Ministerio de Hacienda registró ingresos por ¢348.843 millones en este primer semestre, cifra inferior en ¢22.426 millones respecto a los ¢371.269 millones recaudados en el mismo lapso del año pasado.

La caída nominal más drástica la experimentó la manufactura, con una baja de ¢10.375 millones. Este sector pasó de aportar ¢131.295 millones entre enero y junio de 2024 a ¢120.920 millones en 2025. La reducción porcentual fue de 7,9%.

Estas tres actividades son relevantes para la economía costarricense porque brindan la mitad del empleo formal del país que ascendió a 1,3 millones de ocupados y, en su conjunto, el 28% del producto interno bruto (PIB), según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) y el Banco Central, respectivamente.

Razones de la baja

La Cámara de Industrias de Costa Rica (CICR) atribuyó esta dinámica a la pérdida de dinamismo de la actividad manufacturera del régimen definitivo y a los efectos de la apreciación del colón sobre las utilidades de las empresas.

Según el Índice Mensual de Actividad Manufacturera, en junio la tasa interanual para el régimen definitivo fue de -0,54%. “Un estancamiento o caída de la actividad empresarial en un entorno de aumento de costos conduce a que las empresas obtengan menor rentabilidad y, por tanto, paguen menos impuesto de renta”, afirmó la CICR.

La Cámara añadió que la reducción del tipo de cambio del dólar disminuye los ingresos por exportaciones y afecta la rentabilidad de empresas manufactureras, particularmente las de Zona Franca y las grandes del régimen definitivo.

Estas últimas compiten con productos importados. Ante esto, la CICR señaló que las empresas manufactureras no pueden aumentar precios y, en muchos casos, deben reducirlos para conservar o ganar mercado.

En tanto, la recaudación de renta en las actividades de comercio disminuyó ¢9.041 millones. El sector pagó ¢192.233 millones por este tributo a Hacienda en la primera mitad del año, un 4,5% menos que los ¢201.274 millones de 2024.

De acuerdo con el Índice Mensual de Actividad Comercial, el sector incrementó 2,2% en junio y se ha mantenido en torno a este nivel durante todo el año. Mientras, en 2024, las tasas de crecimiento superaron casi todo el año el 3%.

Por su parte, las actividades de alojamiento y servicios de comida, ligadas al turismo, aportaron ¢38.700 millones durante los primeros seis meses de 2025, un 7,7% menos que los ¢35.690 millones de 2024. La caída absoluta fue de ¢3.010 millones.

Según el Índice Mensual de Actividad Económica, los servicios de alojamiento cayeron 4% en junio respecto al mismo mes de 2024. En este informe, el Banco Central de Costa Rica (BCCR) atribuyó la disminución a la menor llegada de turistas por vía aérea.

Por la vía aérea, principal forma de ingreso de los turistas a Costa Rica, la visitación se redujo en 2,3% en el acumulado a julio, al pasar de los 1.771.811 visitantes en los primeros siete meses de 2024 a 1.731.416 este año.

El aeropuerto Juan Santamaría reportó la llegada de 1.114.759 viajeros, entre enero y julio del 2025, lo cual implica una caída de 3,6% frente a los 1.156.835 del mismo lapso de 2024, según las estadísticas del ICT.

Mientras, en el Daniel Oduber se contabilizaron 616.120 arribos entre enero y julio del 2025, un crecimiento de 0,2% frente a las 614.602 personas del mismo periodo del año pasado.

En tanto, la producción de servicios de hotelería y restaurantes presentó en junio un crecimiento de 1,2%. El comportamiento estuvo influido por el aumento en la producción de restaurantes, en algunos segmentos de comidas rápidas.

Cuatro sectores sostienen recaudación

En términos absolutos, la recaudación por el impuesto de la renta aumentó ¢10.462 millones en este primer semestre de 2025 respecto al mismo lapso del año pasado, al llegar a ¢1.247.316 millones.

El crecimiento interanual de los ingresos por este tributo fue de 0,8% y se explicó principalmente por el desempeño de cuatro sectores económicos, según cifras de Hacienda.

Las actividades de transporte y almacenamiento aportaron la mayor variación positiva, con ¢6.673 millones, pasando de ¢31.523 millones en los primeros seis meses de 2024 a ¢38.197 millones para el mismo lapso de 2025.

La construcción fue otro de los sectores que más contribuyó a la renta en el periodo, con un incremento de ¢5.764 millones, desde ¢21.647 millones el año pasado a ¢27.411 millones en 2025.

La recaudación en el sector de agricultura, silvicultura y pesca aumentó ¢5.446 millones. Los ingresos tributarios ascendieron a ¢17.033 millones en el primer semestre de 2025, frente a los ¢11.588 millones de 2024.

La cuarta actividad con buen desempeño en renta fue la de actividades inmobiliarias, que experimentó un incremento de ¢5.235 millones, desde ¢54.296 millones el año pasado a ¢59.531 millones en el primer semestre de 2025.

Los ingresos tributarios sumaron ¢3.356.487 millones en el semestre. El impuesto de renta fue el principal rubro, seguido por el aporte por del impuesto al valor agregado (IVA).

En relación con la producción, los ingresos tributarios pasaron de 6,7% en 2024 a 6,5% en 2025, una disminución de 0,2 puntos porcentuales (p. p.) en los primeros seis meses del año.