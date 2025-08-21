Economía

Cámara de Comercio pide cerrar temporalmente negocios tipo ‘outlet’ por incumplir ley aduanera

La medida busca frenar el contrabando y proteger al comercio formal ante el crecimiento del comercio ilícito

EscucharEscuchar
Por Damián Arroyo C.
Outlets, cajones llenos de tiliches
El OBCI pide cerrar outlets con mercancías sin declarar y celebra política que permite aplicar cierres temporales de 15 días. (Rafael Pacheco Granados/La Nación)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaOutletCámara de Comercio de Costa Rica
Damián Arroyo C.

Damián Arroyo C.

Editor de Inteligencia Artificial y periodista en La Nación desde 2007. Ha sido Jefe de producción audiovisual y fotografía, editor web y community manager. Se especializa en IA aplicada al periodismo. Licenciado en periodismo con énfasis en producción de medios, con estudios en producción audiovisual y gerencia de proyectos.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.