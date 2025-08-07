Economía

¿Ha comprado recientemente en un outlet? Estas son las principales fallas en garantías detectadas por el MEIC

Inspección en 23 comercios tipo outlet reveló omisiones en los derechos del consumidor relacionados con las garantías

Por Gustavo Ortega Campos y Silvia Ureña Corrales
MEIC inspeccionó comercios en cuatro provincias y halló múltiples irregularidades en rotulación, precios y condiciones de venta. foto John Durán (JOHN DURAN)







