¿Ha comprado recientemente en un outlet? Estas son las principales fallas en garantías detectadas por el MEIC

MEIC inspeccionó comercios en cuatro provincias y halló múltiples irregularidades en rotulación, precios y condiciones de venta. foto John Durán

Una inspección del Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC) en 23 comercios tipo outlet reveló múltiples incumplimientos en los derechos del consumidor relacionados con las garantías.

El operativo se llevó a cabo entre el 26 y el 30 de mayo en comercios ubicados en San José, Alajuela, Heredia y Cartago.

La fiscalización fue ejecutada con apoyo del Ministerio de Salud y la Policía de Control Fiscal del Ministerio de Hacienda.

El MEIC detalló que el 78% de las tiendas evaluadas no mencionaron los derechos del consumidor durante el periodo de garantía, como lo son la reparación, el cambio del producto o la devolución del dinero.

Además, 15 comercios (65%) no explicaron cómo hacer efectiva la garantía, y la misma cantidad omitió o indicó de manera incorrecta el plazo de vigencia, el cual debe ser de al menos 30 días, según lo exige la legislación.

14 establecimientos no identificaron con claridad cuál producto estaba cubierto por la garantía, mientras que 13 (57%) no especificaron el alcance territorial de dicha protección.

En 11 casos (48%), las tiendas tampoco indicaron quién debía responder por la garantía.

Otras irregularidades detectadas

Además del incumplimiento en temas de garantía, la inspección reveló otros hallazgos:

17 tiendas vendieron productos sin información en español.

8 puntos de venta no informaron de manera clara la política de cambios.

1 tienda no señaló el precio final del producto.

5 locales ofrecieron productos usados, reconstruidos o de retorno sin informarlo al consumidor.

