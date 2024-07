Empleo se estanca en tres sectores clave del mercado laboral

La población ocupada en tres sectores importantes del mercado laboral costarricense se estancó en el trimestre móvil comprendido entre marzo y mayo de 2024, en comparación con el mismo periodo del año pasado, según detalla la Encuesta Continua de Empleo del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), publicada el jueves 4 de julio.

El informe señala que en las tres principales ramas de actividad donde se concentraron los ocupados en el trimestre en cuestión, la población con empleo permaneció sin cambios. Se trata de los sectores de comercio, manufactura, y enseñanza y salud.

En el caso del comercio, que representó el 17,9% de la población ocupada, brindó trabajo a 381.016 personas. Aunque aumentó en 22.040 individuos respecto al mismo periodo del año pasado, el incremento no es estadísticamente significativo, de acuerdo con el INEC.

La actividad manufacturera, que agrupó al 11,4% de las personas con empleo en Costa Rica, empleó a 243.586 individuos, lo cual redujo la cifra en 15.315 trabajadores respecto al año pasado. Este ajuste tampoco es significativo, apuntó el Instituto.

Por su parte, el sector de enseñanza y salud empleó a 231.378 personas, lo que equivale al 10,8% de la población ocupada para el trimestre móvil finalizado en mayo. Si bien aumentó en 16.745 individuos, el cambio no fue significativo. En total, estas tres actividades agruparon al 40,1% de la población ocupada.

Este estancamiento en las tres principales actividades empleadoras del país también se reflejó en el indicador general de la población ocupada, que sumó su quinto trimestre móvil consecutivo sin cambios respecto al año pasado.

El informe señala que la población ocupada en dicho periodo fue de 2.134.334 personas. Aunque la cifra incrementó en 56.983 trabajadores respecto al mismo periodo de 2023, cuando fue de 2.077.351, el INEC indicó que el dato se mantuvo sin variación estadísticamente significativa.

La población ocupada está compuesta por las personas que participaron en la producción de bienes y servicios económicos, trabajando al menos una hora durante la semana de referencia de la encuesta del INEC.

Por sexo, para el trimestre móvil finalizado en mayo la población femenina sí experimentó un aumento estadísticamente significativo de 54.008 en la cantidad de mujeres con un empleo, mientras que en los hombres no hubo cambios, según los datos del INEC.

En el trimestre en cuestión, este segmento estaba compuesto por 1.311.919 hombres y 822.415 mujeres. De la cifra total (2.134.334), aproximadamente 1.610.000 personas tenían empleos asalariados, lo que representa el 75,6% del total. Mientras, 502.000 trabajadores eran independientes.

Otros indicadores

La tasa neta de participación, que calcula el porcentaje de la población de 15 años o más dentro de la fuerza laboral, también permaneció sin cambios. Fue de 55,6%, es decir, 0,2 puntos porcentuales (p. p.) menos que en el mismo periodo del año pasado. Sin embargo, la variación tampoco es significativa.

Mientras tanto, la población en la fuerza laboral, que incluye a personas empleadas y desempleadas de 15 años o más, se mantuvo sin cambios significativos, pues pasó de 2.310.767 individuos en el trimestre móvil terminado en mayo del año pasado a 2.278.279 en el mismo mes de 2024.

La tasa de desempleo fue del 8,5%, lo que implicó una disminución estadísticamente significativa de 1,6 p. p. en comparación con el mismo periodo del año anterior. Esta última encuesta cifró en 199.338 las personas sin trabajo, respecto a las 233.416 del mismo periodo de 2023.

Braulio Villegas, coordinador de la Encuesta Continua de Empleo del INEC, explicó que en los periodos más recientes el desempleo se ha mantenido relativamente estable, luego de un descenso en el indicador para 2023.

La tasa de desempleo no solo se reduce por la ocupación de personas, sino que también es sensible a la salida de individuos de la fuerza laboral, incluso de aquellos que no consiguieron trabajo y dejaron de buscarlo. Justamente, la población fuera de la fuerza de trabajo se redujo en 32.488 personas, pero este ajuste no fue significativo.

En relación con el empleo informal, Villegas agregó que se ubicó en 38,4% de la población ocupada, lo que equivale a cerca de 820.000 personas, sin cambios en comparación con el mismo periodo del año pasado. De las personas en esta condición, 510.000 fueron hombres y 310.000 mujeres.

De los empleados en trabajos informales, se estima que 438.000 eran independientes y otros 382.000 eran asalariados o trabajadores familiares auxiliares. Además, el porcentaje de ocupados con subempleo (trabajan menos horas de las que están dispuestos a hacerlo) se estimó en 3,4%.

En tanto, 57.000 asalariados laboraron bajo la modalidad de teletrabajo; ellos representan el 9,7% de las 1.610.000 personas que integran dicha categoría. De este total, 86.000 eran hombres y las restantes 71.000, mujeres.

Finalmente, la tasa de ocupación se situó en 50,9%, es decir, 0,7 puntos más que en el mismo periodo del año pasado, cuando fue de 50,2%. Villegas añadió que este cambio no fue estadísticamente significativo a nivel general, pero sí incrementó para las mujeres.