El viernes 3 de mayo, el Instituto Nacional de Estadística y Censos informó de que empleo informal, que son aquellas personas asalariadas que no están inscritas en la seguridad social por medio de sus patronos; ayudantes no remunerados o trabajadores por cuenta propia y empleadores que tienen empresas no constituidas en sociedad, aumentó 4,8 puntos porcentuales respecto al mismo periodo del año anterior, hasta 46,1%.