En empleo informal, que son aquellas personas asalariadas que no están inscritas en la seguridad social por medio de sus patronos, o ayudantes no remunerados o trabajadores por cuenta propia y empleadores que tienen empresas no constituidas en sociedad, alcanzó un 46%. Giselle Picado (derecha) trabajaba como vendedora en Avenida Central. Fotografia José Cordero