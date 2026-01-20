Economía

El mundo viajó más que nunca en 2025 pese a los conflictos y las tensiones

El Índice de Confianza de ONU Turismo es positivo y para 2026 se espera que el turismo internacional crezca entre un 3% y un 4%.

Por AFP
Partenón
Europa siguió siendo el continente más visitado, con 793 millones de llegadas. (ANGELOS TZORTZINIS/AFP)







