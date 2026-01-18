¿Qué es el espeleoturismo? Conozca la apuesta de Brasil por el turismo en cavernas

El espeleoturismo crece en Brasil con más cavernas registradas, nuevos circuitos turísticos y una guía del ICMBio para visitas seguras y sostenibles.

El espeleoturismo gana espacio en Brasil como una actividad turística con alto potencial. El país alcanzó en 2025 la cifra de 30.000 cavernas registradas, lo que amplió el interés por recorridos subterráneos abiertos al público en distintas regiones.

Destinos como Bonito, en Mato Grosso do Sul, y el Parque Estatal Turístico del Alto Ribeira (PETAR), en São Paulo, concentran parte de la oferta más conocida. Estas zonas recibieron visitantes atraídos por paisajes internos, ríos subterráneos y formaciones rocosas de alto valor natural.

El crecimiento del sector también impulsó nuevas iniciativas. En Rio Grande do Norte surgió la Rota das CaveRNas, un proyecto turístico presentado meses atrás que integró varias cavernas en un circuito organizado para visitantes nacionales y extranjeros.

Este tipo de turismo exige medidas específicas de seguridad y una gestión ambiental estricta. Las cavernas albergan ecosistemas frágiles y una biodiversidad que requiere protección constante durante las actividades turísticas.

Con ese enfoque, el Instituto Chico Mendes de Conservación de la Biodiversidad (ICMBio) publicó una guía con lineamientos dirigidos al espeleoturismo. El documento incluyó bases conceptuales y pedagógicas, una estructura curricular recomendada, orientaciones metodológicas, materiales didácticos y criterios de evaluación.

El material buscó fortalecer la labor de guías y operadores turísticos, así como orientar a instituciones públicas, organizaciones comunitarias, entidades de turismo y unidades de conservación vinculadas con esta actividad.

Desde el ICMBio se indicó que la guía pretendió apoyar prácticas responsables, inclusivas y alineadas con las políticas nacionales de conservación. La institución señaló que la capacitación adecuada favorece experiencias más seguras, educativas y sostenibles, además de contribuir al desarrollo local y a la protección del patrimonio espeleológico brasileño.

