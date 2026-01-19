El Mundo

Seis países de Latinoamérica se ubican entre los destinos de aventura imperdibles para viajar en 2026, según ‘Forbes’

Latinoamérica destaca en un ranking de ‘Forbes’ que identifica destinos de aventura imperdibles para 2026, con experiencias en selvas, volcanes, montañas y costas poco exploradas

EscucharEscuchar
Por Silvia Ureña Corrales
Un ranking de 'Forbes' posiciona a América Latina como una de las regiones clave del turismo de aventura para 2026, gracias a su diversidad natural y cultural.
Un ranking de 'Forbes' posiciona a América Latina como una de las regiones clave del turismo de aventura para 2026, gracias a su diversidad natural y cultural. (Canva /Canva)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaSUCForbesLatinoaméricaTurismoTurismo de aventura
Silvia Ureña Corrales

Silvia Ureña Corrales

Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.