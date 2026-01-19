Seis países de Latinoamérica se ubican entre los destinos de aventura imperdibles para viajar en 2026, según ‘Forbes’

Un ranking de 'Forbes' posiciona a América Latina como una de las regiones clave del turismo de aventura para 2026, gracias a su diversidad natural y cultural.

América Latina refuerza su posición como una de las regiones más atractivas para el turismo de aventura a escala global. Forbes incluyó seis países latinoamericanos en su lista de destinos imperdibles para viajar en 2026, en un contexto de crecimiento sostenido de este tipo de experiencias, impulsadas por viajeros que buscan contacto directo con la naturaleza, actividad física y entornos poco intervenidos.

La selección se da en momentos en que el turismo de aventura se consolida como uno de los segmentos de mayor expansión de la industria de viajes, con proyecciones que estiman un crecimiento anual del 16,8% entre 2025 y 2030. Este dinamismo favorece especialmente a regiones con alta diversidad geográfica y cultural, como América Latina.

En el listado de Forbes figuran Ecuador, Colombia, Perú, Bolivia, Guatemala y Costa Rica. La publicación destaca que estos destinos ofrecen aventuras que van desde travesías en selvas tropicales hasta recorridos en altiplanos, volcanes activos y costas reconocidas por deportes acuáticos.

La riqueza natural aparece como el principal valor diferenciador, con paisajes que exigen caminatas prolongadas, exploraciones guiadas y actividades de alta exigencia física, alejadas de los circuitos turísticos tradicionales.

Sitios emblemáticos de la región

Entre los puntos señalados por Forbes se encuentran las islas Galápagos, en Ecuador, reconocidas por su biodiversidad única; Ciudad Perdida, en Colombia, un sitio arqueológico al que solo se accede mediante varios días de caminata en la selva; y el Salar de Uyuni, en Bolivia, el mayor desierto de sal del mundo, valorado por sus paisajes extremos y condiciones ideales para la observación astronómica.

En el caso de Perú, Forbes no se centra en Machu Picchu ni en el Valle Sagrado, sino en destinos de alta montaña ubicados en el norte del país, menos concurridos y orientados al senderismo de largo recorrido.

La publicación destaca la zona de Huaraz, punto de acceso a la Cordillera Blanca y a rutas que exigen varios días de caminata y aclimatación a la altura.

Mientras que Guatemala destaca por la experiencia de ascender volcanes activos en las cercanías de Antigua Guatemala. Costa Rica, por su parte, figura por destinos costeros donde el surf y la naturaleza se combinan en comunidades con menor saturación turística, como Nosara.

Forbes incluyó destinos ubicados fuera de la región, principalmente en Europa, el Caribe y el Pacífico. Entre ellos aparece Noruega, con énfasis en los fiordos, donde la aventura se asocia a caminatas en paisajes glaciares, kayak en aguas frías y actividades de invierno en zonas árticas.

También figura Suiza, específicamente la región de Jungfrau, reconocida por el senderismo de montaña, deportes alpinos y recorridos a gran altitud durante todo el año.

El listado incorpora además Dominica, en el Caribe, destacada por sus rutas de senderismo, volcanes y buceo en entornos marinos poco explotados. En el Pacífico Sur, Tahiti aparece como un destino que combina actividades acuáticas, exploración de selvas y recorridos todoterreno en islas volcánicas.

En Noruega, Forbes puso el foco en la región de los fiordos, un entorno que combina montañas escarpadas, glaciares y aguas profundas. La publicación destaca actividades como senderismo en rutas de gran desnivel, kayak en fiordos, pesca en aguas frías y experiencias invernales en zonas cercanas al Ártico, donde el contacto con la naturaleza es el principal atractivo.

Tendencias que favorecen a América Latina

Forbes señala que los viajeros de aventura priorizan cada vez más destinos auténticos, con identidad local, sostenibilidad y experiencias que integren cultura y naturaleza. En ese sentido, América Latina reúne condiciones que responden a estas nuevas demandas, al ofrecer múltiples ecosistemas en distancias relativamente cortas.

Además, la región concentra actividades variadas, como senderismo de alta montaña, buceo, surf, exploración arqueológica y recorridos por territorios volcánicos, lo que amplía su atractivo para distintos perfiles de viajeros.

La inclusión de seis países latinoamericanos en este ranking internacional refuerza la visibilidad de la región en el mercado global de viajes y anticipa un aumento en el interés por destinos que priorizan la aventura sobre el turismo convencional.

En 2026, América Latina se perfila como uno de los polos más fuertes del turismo de aventura, con propuestas que combinan naturaleza extrema, patrimonio cultural y experiencias diseñadas para viajeros que buscan algo más que un viaje tradicional.