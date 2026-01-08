El Mundo

Así será el edificio que se convertirá en el más alto de Latinoamérica

Un rascacielos sin precedentes cambiará el mapa urbano de Latinoamérica. Diseño, altura y sostenibilidad se combinan en una torre que rompe récords continentales

Por El Universal / México / GDA y Silvia Ureña Corrales
México construye en Monterrey la Torre Rise, un edificio de 484 metros que será el más alto de Latinoamérica y el segundo de todo el continente americano.
México construye en Monterrey la Torre Rise, un edificio de 484 metros que será el más alto de Latinoamérica y el segundo de todo el continente americano.







