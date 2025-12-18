El Mundo

Cuatro países de Latinoamérica figuran entre los 10 más peligrosos del mundo

Un informe global ubicó a varios países de Latinoamérica entre los más peligrosos del mundo. El estudio revela qué factores impulsaron el aumento de la violencia en la región

EscucharEscuchar
Por Silvia Ureña Corrales
Un informe global de ACLED reveló que varios países de América Latina están entre los más peligrosos del mundo por violencia política y ataques a civiles.
Un informe global de ACLED reveló que varios países de América Latina están entre los más peligrosos del mundo por violencia política y ataques a civiles. (Canva /Canva)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaSUCLatinoaméricaSeguridad
Silvia Ureña Corrales

Silvia Ureña Corrales

Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.