Cuatro países de Latinoamérica figuran entre los 10 más peligrosos del mundo

Un informe global de ACLED reveló que varios países de América Latina están entre los más peligrosos del mundo por violencia política y ataques a civiles.

Cuatro países de América Latina se ubicaron entre los 10 territorios más peligrosos del planeta, de acuerdo con el más reciente Índice de Conflicto elaborado por la organización ACLED, que mide la intensidad y expansión de la violencia política a escala global.

El informe analizó la evolución de los conflictos entre el 1 de diciembre de 2024 y el 28 de noviembre de 2025, período en el que se registraron 204.605 eventos de violencia en todo el mundo. Estos hechos dejaron, según estimaciones conservadoras, más de 240.000 personas fallecidas.

Cuatro países latinoamericanos en posiciones críticas

La medición colocó a México, Brasil, Ecuador y Haití dentro del grupo de naciones con mayores niveles de violencia, al figurar entre los diez países más afectados por conflictos armados y pandillas a nivel mundial.

El índice evalúa cuatro variables principales: letalidad, riesgo para los civiles, dispersión geográfica de la violencia y cantidad de grupos armados activos, lo que permite comparar conflictos de distinta naturaleza en todos los continentes.

Haití y Ecuador muestran el mayor deterioro regional

Haití se consolidó como uno de los países más mortales para la población civil, tras registrar más de 4.500 muertes vinculadas a la violencia política en los últimos 12 meses. El informe atribuyó este incremento al fortalecimiento de las pandillas armadas y al aumento de ataques directos contra civiles.

Ecuador también escaló posiciones en el índice global, al reportar más de 1.000 muertes adicionales por violencia política en comparación con 2024. Más de 50 grupos armados participaron en hechos violentos, incluidas cerca de 40 pandillas activas.

ACLED destacó que la violencia de pandillas y del crimen organizado es uno de los principales factores que explican la presencia de América Latina en los primeros lugares del ranking, a diferencia de otras regiones donde predominan guerras o conflictos civiles tradicionales.

En Ecuador, más de la mitad de las pandillas registradas participaron en más de 2.500 ataques contra civiles, lo que elevó al país al sexto puesto mundial. Haití pasó del lugar 11 en 2024 al número 8 en el período más reciente.

Conflictos globales siguen en niveles altos

A escala mundial, los niveles de violencia se mantuvieron estables, aunque sin una reducción significativa. Las guerras en Ucrania y Palestina concentraron más del 40% de los eventos violentos registrados en el último año.

El informe advirtió que la fragmentación de los conflictos y el aumento de ataques contra civiles continúan siendo una tendencia dominante, especialmente en países con múltiples actores armados y débil control institucional.