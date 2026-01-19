Estos cuatro países de Latinoamérica entraron en el top 10 de los más deseados para viajar de 2025, según ranking internacional

América Latina colocó cuatro países en el top 10 global de destinos más deseados para viajar en 2025, de acuerdo con una votación internacional.

Latinoamérica logró una presencia destacada en el ranking global de los países más deseados para viajar en 2025. Cuatro destinos de la región se ubicaron dentro del top 10 mundial en los Wanderlust Reader Travel Awards, una de las mediciones más influyentes del turismo internacional basada en la votación de lectores.

El listado es encabezado por Japón, que obtuvo el primer lugar por primera vez en más de una década. Sin embargo, el protagonismo latinoamericano se concentró en las posiciones intermedias y finales del ranking, con una fuerte valoración de la naturaleza, la cultura y las experiencias auténticas.

Costa Rica se posicionó como el país latinoamericano mejor ubicado al alcanzar el segundo lugar a nivel mundial. La revista destacó su biodiversidad, la posibilidad de experimentar el estilo de vida “pura vida”, el contacto con comunidades indígenas y la abundancia de vida silvestre. También recordó la relevancia del Parque Nacional Corcovado, incluido recientemente en su lista Good to Go.

En el quinto puesto apareció Perú, reconocido por iniciativas de turismo comunitario y sostenible. Entre ellas, la revista resaltó proyectos que involucran estadías tradicionales en el lago Titicaca, los cuales combinan conservación cultural y desarrollo local.

Más abajo en el ranking, Brasil ocupó la novena posición. El país se mantiene en el radar internacional por su peso cultural y por el protagonismo de ciudades como Río de Janeiro, que continuará siendo Capital Mundial del Libro hasta abril de 2026, según destacó la publicación.

El décimo lugar fue para Ecuador, que además recibió el reconocimiento como Destino del Año por parte de la revista. La distinción pone el foco en su diversidad natural y en el interés creciente por propuestas de viaje responsables.

Los resultados se basan en la votación de más de 208.000 lectores, quienes emitieron más de 4,8 millones de votos en la 24.ª edición de estos premios. En total, se evaluaron 22 categorías relacionadas con países, ciudades, regiones y experiencias turísticas.

Sobre la revista

Este ranking es elaborado por Wanderlust, una revista de viajes independiente con sede en el Reino Unido, fundada en 1993.

Considerada la publicación de viajes más antigua aún en circulación en el Reino Unido y Europa, Wanderlust se distingue por su enfoque en destinos menos visitados, experiencias auténticas y turismo responsable.

Se edita desde Londres en formato impreso y digital, con una periodicidad bimestral, y mantiene una comunidad activa de lectores que cada año elige a sus destinos favoritos.