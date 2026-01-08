Estos seis destinos de Latinoamérica están entre los mejores lugares para visitar en 2026, según el ‘New York Times’

El 'New York Times' incluyó seis destinos de Latinoamérica en su ranking de los 52 mejores lugares para visitar en 2026.

Latinoamérica tiene una presencia destacada en la lista 52 Places to Go in 2026 (52 lugares para visitar en 2026), elaborada por The New York Times. En total, seis destinos de la región fueron seleccionados por el medio, con énfasis en biodiversidad, conservación, arte contemporáneo, gastronomía y territorios que se abren al turismo con nuevos enfoques.

Puesto 4: Península de Osa, Costa Rica

La Península de Osa es el destino latinoamericano mejor posicionado en la lista. El New York Times la describe como una alternativa menos concurrida dentro de Costa Rica, en contraste con zonas más visitadas como Nicoya.

El diario destaca que los senderos del Parque Nacional Corcovado registran menor saturación, lo que facilita la observación de fauna como perezosos y monos. También subraya la riqueza marina alrededor de la Isla del Caño, un punto clave para buceo y esnórquel con arrecifes coralinos, tortugas, delfines, tiburones y rayas. El texto menciona además el crecimiento de la oferta gastronómica, la apertura de hoteles boutique enfocados en bienestar y la mejora en la conectividad aérea hacia Costa Rica.

Puesto 24: Inhotim, Brasil

En el puesto 24 aparece Inhotim, un museo de arte contemporáneo a gran escala ubicado en un extenso jardín botánico. El New York Times señala que Inhotim alberga más de 500 obras distribuidas en decenas de galerías, y que una de sus principales críticas ha sido la dificultad de recorrerlo en un solo día.

Para 2026, el medio resalta la celebración de los 20 años de apertura al público, con exposiciones especiales centradas en la identidad afroamazónica de Brasil y la incorporación de obras de artistas indígenas sudamericanos, junto a nombres ya consolidados del arte internacional.

Puesto 29: Miches, República Dominicana

En la posición 29 se encuentra Miches, descrita como una alternativa emergente frente a Punta Cana. El New York Times detalla la reciente apertura de varios resorts de gran escala y el anuncio de futuros desarrollos turísticos.

El artículo resalta su ubicación entre la cordillera Oriental y la bahía de Samaná, lo que permite combinar playas con excursiones a parques naturales como Los Haitises, conocidos por sus formaciones kársticas y petroglifos taínos. También se menciona la mayor facilidad de acceso gracias al aumento de vuelos hacia Punta Cana.

Puesto 35: Querétaro, México

La ciudad de Querétaro ocupa el puesto 35. El New York Times la presenta como un destino que ha renovado su perfil turístico a partir de la gastronomía y las bebidas artesanales, sin perder su carácter histórico.

El medio destaca la reconversión de antiguas fábricas textiles en hoteles, cervecerías y restaurantes, así como el auge de la región vitivinícola cercana, donde han surgido nuevas bodegas y proyectos gastronómicos. Todo esto, señala el artículo, ha dinamizado la ciudad sin convertirla en un destino masificado.

Puesto 43: Cabo Froward, Chile

En el puesto 43 figura Cabo Froward, en el extremo sur de Chile. El New York Times lo describe como un paisaje de naturaleza extrema que pronto se convertirá en parque nacional.

El texto destaca las caminatas a lo largo de una costa ventosa, con vistas al estrecho de Magallanes y a Tierra del Fuego, así como la posibilidad de acceder al área desde Punta Arenas mediante excursiones marítimas o recorridos organizados. Es presentado como un destino para personas interesadas en senderismo y exploración remota.

Puesto 47: Cuenca del río Pastaza, Ecuador

La cuenca del río Pastaza aparece en el puesto 47 del ranking. El New York Times la define como una puerta de entrada a la Amazonía ecuatoriana y destaca su alta biodiversidad, con bosques nublados que albergan orquídeas, osos de anteojos y especies de anfibios.

El artículo pone énfasis en recientes iniciativas de conservación privada dentro de la cuenca, orientadas a proteger corredores ecológicos entre parques nacionales, al tiempo que advierte sobre las tensiones entre conservación ambiental y actividades extractivas en el país.