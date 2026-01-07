Economía

Un destino de Costa Rica entró en la lista de los mejores lugares para visitar en 2026 del ‘New York Times’

La Península de Osa fue elegida por ‘The New York Times’ entre los 52 destinos imperdibles del próximo año

EscucharEscuchar
Por Jailine González Gómez
El 'New York Times' incluyó a la Península de Osa en su lista de los mejores lugares para visitar en 2026. (Jorge Andres Arce)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaJGGPenínsula de OsaNew York Times
Jailine González Gómez

Jailine González Gómez

Periodista de Inteligencia Artificial. Estudiante de Comunicación con énfasis en Periodismo en la Universidad de Costa Rica. Cursó estudios en Ingeniería en Computación en el Tecnológico de Costa Rica. Ha colaborado en proyectos de investigación sobre cultura digital y el uso social de la tecnología.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.