Un destino de Costa Rica entró en la lista de los mejores lugares para visitar en 2026 del ‘New York Times’

El 'New York Times' incluyó a la Península de Osa en su lista de los mejores lugares para visitar en 2026.

La Península de Osa, en el sur de Costa Rica, fue incluida en la lista 52 Places to Go in 2026 (52 lugares para visitar en 2026), elaborada por The New York Times. El medio estadounidense destaca a esta región como una alternativa menos concurrida dentro del país, con playas salvajes, biodiversidad y nuevas opciones de alojamiento y gastronomía.

La selección anual del periódico reúne destinos de distintos continentes y propone viajes marcados por la aventura, la naturaleza y experiencias culturales. En ese contexto, Costa Rica aparece representada por la Osa, una de las zonas con mayor riqueza natural del territorio nacional.

Un destino menos saturado dentro de Costa Rica

Según la descripción publicada por el diario, mientras durante años los viajeros se han concentrado en la península de Nicoya, Osa comienza a posicionarse como una opción más tranquila. El artículo resalta que los senderos del Parque Nacional Corcovado presentan menor congestión que otros parques del país y permiten observar fauna como perezosos y monos en su hábitat natural.

La biodiversidad también se extiende al mar. Las aguas alrededor de la Isla del Caño, frente a la costa occidental, son señaladas como un punto clave para el buceo y el esnórquel, con arrecifes de coral, tortugas marinas, delfines, tiburones y rayas.

La publicación menciona el crecimiento de la oferta gastronómica en comunidades cercanas como Uvita, donde se suman propuestas que apuestan por el concepto de cocina de kilómetro cero. También destaca la apertura de hoteles boutique orientados a experiencias de bienestar y retiros.

Otro factor que impulsa la visibilidad internacional de la región es la mejora en la conectividad aérea hacia Costa Rica, lo que facilita el acceso de turistas internacionales al país y, desde allí, a la zona sur.

