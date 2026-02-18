Economía

El empleo textil argentino, víctima colateral de la apertura importadora de Milei

Desde 2023, el sector textil despidió más de 18.000 personas y funciona a un tercio de su capacidad instalada

Por AFP
Textil
Daniel Romani, jefe de taller de "Confecciones Semana S.A." trabaja en una chaqueta de traje en la fábrica de ropa formal de Buenos Aires. (JUAN MABROMATA/AFP)







ArgentinaEmpleo textil
AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

