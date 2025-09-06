Economía

Cientos de trabajadores detenidos en una fábrica de Hyundai en Estados Unidos tras una redada de inmigración

Autoridades de Estados Unidos investigan prácticas laborales ilegales en una fábrica de Hyundai en Georgia.

Por Europa Press

Madrid. Las autoridades de inmigración de Estados Unidos detuvieron a cientos de trabajadores, la mayoría de ellos ciudadanos surcoreanos, en unas instalaciones de Hyundai Motor en Georgia como parte de una investigación sobre prácticas laborales ilegales.








