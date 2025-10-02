Economía

La ropa inteligente, sin arrugas ni manchas, gana terreno

Moda tecnológica promete menos lavados y un ‘impacto medioambiental positivo’.

EscucharEscuchar
Por AFP
En la imagen una persona trabajando con telas
Fibras antibacterianas y tejidos antimanchas son la nueva apuesta de la moda por la tecnología. Imagen para fines ilustrativos. (AFP/AFP)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Ropa inteligenteprêt-à-porterpret a porterSepiiaSeagale
AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.