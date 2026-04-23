El ‘boom’ de los chips impulsa el crecimiento más rápido de Corea del Sur en cinco años

En comparación con el año anterior, la economía del país creció un 3,6%, mientras que registró una expansión del 1,6% en el cuarto trimestre de 2025.

Seúl, Corea del Sur. El fuerte aumento de la demanda de semiconductores impulsó a la economía surcoreana a su crecimiento más rápido en más de cinco años, mostraron este jueves los datos trimestrales del banco central.

Haciendo caso omiso de las presiones económicas de la guerra en el Oriente Medio, el producto interno bruto (PIB) de la potencia asiática aumentó un 1,7% en el periodo de enero a marzo, en comparación con los tres meses previos, según las cifras preliminares del Banco de Corea (BOK).

Se trata de la expansión más rápida desde el tercer trimestre de 2020, cuando las exportaciones se dispararon al relajarse las restricciones por la pandemia de covid-19.

El crecimiento fue impulsado por un aumento del 5,1% en las exportaciones, liderado principalmente por “productos de tecnología de la información, como semiconductores”, señaló el BOK.

“La economía de Corea del Sur creció mucho más de lo que esperábamos”, consideró a la AFP Dave Chia, economista de Moody’s Analytics. “El fuerte aumento de los envíos de semiconductores sustentó las sólidas exportaciones”, dijo.

“El apoyo fiscal y la anterior relajación de las presiones inflacionarias han fortalecido gradualmente la demanda interna”. En comparación con el año anterior, la economía del país creció un 3,6%, mientras que registró una expansión del 1,6% en el cuarto trimestre de 2025. Por su parte, el gasto público creció solo un 0,1%.

Corea del Sur aprobó un presupuesto suplementario y tomó otras medidas para evitar una crisis de suministro de combustible provocada por la guerra desatada tras los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán a finales de febrero.

El conflicto llevó a Teherán a cerrar de facto el estrecho de Ormuz, una ruta de tránsito crucial para las economías asiáticas dependientes de las importaciones.