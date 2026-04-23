Economía

El ‘boom’ de los chips impulsa el crecimiento más rápido de Corea del Sur en cinco años

El crecimiento fue impulsado por un aumento del 5,1% en las exportaciones, liderado por los semiconductores

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Por AFP
En comparación con el año anterior, la economía del país creció un 3,6%, mientras que registró una expansión del 1,6% en el cuarto trimestre de 2025. (ANTHONY WALLACE/AFP)







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