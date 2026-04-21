El Mundo

Estados Unidos restringe intercambio de inteligencia con Corea del Sur en decisión sorpresiva

Estados Unidos, aliado de seguridad de Seúl, protesta por los comentarios de ministro coreano al afirmar que incluyeron información sensible.

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Por AFP
Vista de la frontera coreana; Estados Unidos mantiene unos 28.500 soldados en Corea del Sur para ayudarle a enfrentar la amenaza militar del Norte.
Vista de la frontera coreana; Estados Unidos mantiene unos 28.500 soldados en Corea del Sur para ayudarle a enfrentar la amenaza militar del Norte. (Driedprawns/Wikimedia Commons)







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