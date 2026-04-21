Estados Unidos restringe intercambio de inteligencia con Corea del Sur en decisión sorpresiva

Vista de la frontera coreana; Estados Unidos mantiene unos 28.500 soldados en Corea del Sur para ayudarle a enfrentar la amenaza militar del Norte.

Seúl, Corea del Sur. Estados Unidos restringió parcialmente el intercambio de información satelital sobre Corea del Norte con el Sur, luego de unas declaraciones del ministro de Unificación surcoreano sobre una de las instalaciones nucleares de Pyongyang, informó la prensa este martes.

El ministro surcoreano Chung Dong-young dijo en marzo al Parlamento que Corea del Norte es sospechosa de operar un sitio de enriquecimiento de uranio, un paso clave para fabricar una bomba nuclear, en la región noroccidental de Kusong.

Estados Unidos, aliado de seguridad de Seúl, protestó por los comentarios de Chung al afirmar que incluyeron información sensible de la inteligencia estadounidense sin autorización, según la agencia noticiosa surcoreana Yonhap y varios medios locales.

Ante ello, restringió alguna información satelital sobre el Norte que antes se entrega de forma rutinaria a Seúl, según las publicaciones.

Las restricciones se aplican “desde comienzos de este mes”, pero “no afectan significativamente la preparación militar”, afirmó un militar surcoreano citado el martes por Yonhap.

“La recolección e intercambio de inteligencia sobre las actividades militares de Corea del Norte proceden de forma normal” entre Washington y Seúl, según el militar.

Los ministerios surcoreanos de Unificación y Defensa se negaron a comentar sobre las supuestas restricciones. El Pentágono tampoco respondió a un pedido de confirmación de la medida.

Se sabe que Corea del Norte opera instalaciones de enriquecimiento de Uranio en Yongbyon, en el norte, y en Kangson, cerca de Pyongyang.

Chung declaró el lunes que lamentaba “profundamente” que sus comentarios fueran interpretados como una fuga de información clasificada, e insistió en que se basaron en información publica.

Estados Unidos mantiene unos 28.500 soldados en Corea del Sur para ayudarle a enfrentar la amenaza militar del Norte.

Se cree que recolecta inteligencia por satélites, interceptaciones electrónicas y otros medios, y que la comparte con Corea del Sur.