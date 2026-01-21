Ecuador impone a Colombia un arancel de 30% por falta de cooperación en seguridad

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, asiste a un evento sobre vivienda en Guayaquil. Imagen de archivo:

Quito, Ecuador. El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, anunció este miércoles de que impondrá un arancel de 30% a las importaciones de Colombia ante lo que considera falta de apoyo en la lucha contra la violencia del narcotráfico en la frontera común.

Ambos países comparten una línea fronteriza que se extiende desde el Pacífico hasta la selva de la Amazonía, donde operan guerrillas colombianas y organizaciones dedicadas al tráfico de drogas y armas y a la minería ilegal.

“Nuestros militares siguen enfrentando a grupos criminales atados al narcotráfico en la frontera (de 600 km con Colombia, ndlr) sin cooperación alguna”, dijo en la red social X Noboa, quien participa en Davos en el Foro Económico Mundial.

El arancel entrará en vigor en febrero y es una respuesta de Ecuador “ante la falta de reciprocidad y acciones firmes” por parte del gobierno del izquerdista Gustavo Petro contra el crimen, agregó Noboa.

El mandatario, que le declaró la guerra al narcotráfico en 2024, señaló que la medida “se mantendrá hasta que exista un compromiso real para enfrentar juntos el narcotráfico y la minería ilegal en la frontera”. Colombia aún no informa si tomará acciones recíprocas.

“Colombia y Ecuador mantienen una estrecha e histórica cooperación contra el narcotráfico, cuyos resultados se vigorizan con la permanente articulación”, dijo en X el ministro de Defensa colombiano, Pedro Sánchez, tras el anuncio. “No estamos en la misma página” en la lucha contra el narco, declaró Noboa al diario colombiano el Tiempo en Davos.

Un asesinato cada hora

Según Noboa, Ecuador mantiene “un déficit comercial que supera los $1.000 millones anuales” con Colombia.

Colombia exporta hacia Ecuador principalmente energía eléctrica, medicamentos, vehículos, productos cosméticos y plásticos, según la Asociación Nacional de Comercio Exterior (Analdex) de Colombia.

Colombia es el principal socio comercial de Ecuador dentro de la Comunidad Andina, que incluye a Bolivia y Perú. En 2024, las ventas ecuatorianas fueron por unos $850 millones y las compras por $2.112 millones, de acuerdo con el Banco Central ecuatoriano.

Noboa, en el poder desde noviembre de 2023, declaró una guerra contra más de una veintena de grupos criminales, que en su cruenta disputa por el poder han transformado a la nación en la más violenta de la región.

Registra 52 asesinatos por cada 100.000 habitantes en 2025, equivalente a uno cada hora, según el Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado.

Ecuador está ubicado entre Colombia (norte) y Perú (sur), los mayores productores de cocaína del mundo. Por su territorio circula un 70% de esa droga hacia mercados de Estados Unidos, Europa y Oceanía.

Frontera porosa

El ministro de Interior de Ecuador, John Reimberg, insistió en que las autoridades colombianas “no están tomando las correctas medidas para prevenir el cultivo, el procesamiento y el envío” de droga hacia Ecuador.

“Conocemos que ha habido una orden que se ha dado a las autoridades militares en Colombia de que retrocedan de la frontera cerca de 50 kilómetros”, aseguró a la prensa en Quito.

En diciembre pasado, el gobierno ecuatoriano dejó habilitados solo un paso fronterizo con Colombia (Rumichaca) y otro con Perú (Huaquillas) por “razones de seguridad nacional”. Las fronteras ecuatorianas con ríos y áreas selváticas son permeables y con un sinnúmero de pasos ilegales utilizados para el contrabando.