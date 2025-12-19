Siete soldados muertos por ataque con drones de la guerrilla ELN en Colombia

Petro ha lidiado con el resurgimiento de la violencia.

Bogotá, Colombia. Siete soldados murieron y 30 resultaron heridos la noche del jueves en un ataque con drones y explosivos a una base militar en Colombia atribuido a la guerrilla ELN, informó el ejército.

Lejos de hacer intentos por retomar los diálogos de paz suspendidos desde 2024, los rebeldes desafiaron al presidente Gustavo Petro esta semana tras decretar un confinamiento de civiles y amenazar a la fuerza pública en regiones bajo su dominio.

Aunque la medida iba del domingo al miércoles, los guerrilleros atacaron la noche del jueves una base militar en Aguachica, un municipio del departamento de Cesar (norte).

Videos que circularon en redes sociales muestran a uniformados heridos ingresando en camillas y sillas de ruedas a un centro médico local, y un incendio supuestamente causado por las explosiones en la base militar.

Luego del atentado el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, rechazó el “terrorismo del cartel del ELN”. La guerrilla “es una amenaza que debe ser desmantelada totalmente. No hacerlo es poner en grave riesgo a la población”, aseguró en la red X.

Petro aseguró en la red X que emitirá una solicitud de “urgencia” para adquirir un sistemas antidrones para el ejército con una inversión de casi 260.000 dólares.

En medio de frustradas negociaciones de paz con el gobierno, el Ejército de Liberación Nacional (ELN) ya había perpetrado otro ataque el martes en Cali, la tercera ciudad en importancia del país, que dejó dos policías muertos.

La asonada de la guerrilla más antigua de América contra militares y civiles agrava la peor ola de violencia en una década ante la presión de otras organizaciones armadas enfrentadas al Estado.

El ELN suele decretar una tregua de Navidad y Año Nuevo, que en esta ocasión está en duda.

Violencia sin tregua

Petro intentó negociar la paz con el ELN tras su llegada al poder en 2022, como parte de una política bautizada como “paz total” para desmovilizar a todos los grupos armados del país mediante el diálogo.

Pero a ocho meses de dejar la presidencia, la mayoría de acercamientos han quedado detenidos sin mayores avances, mientras la oposición denuncia un fortalecimiento de las organizaciones ilegales.

En enero pasado, el ELN asesinó a más de un centenar de personas y desplazó a decenas de miles en una región fronteriza con Venezuela conocida como el Catatumbo, lo que sepultó definitivamente las negociaciones que venían en crisis desde 2024.

Estados Unidos retiró recientemente a Colombia de su lista de aliados en la lucha antinarco porque el presidente Donald Trump considera insuficientes los esfuerzos del país sudamericano, el mayor productor de cocaína en el mundo, en este apartado.

También impuso sanciones económicas contra Petro y varios miembros de su familia e insinuó recientemente que no descarta una incursión terrestre para destruir laboratorios de droga en Colombia, sumado a los bombardeos contra presuntas narcolanchas en aguas internacionales del Caribe y el Pacífico que dejan al menos 106 muertos desde septiembre.

Petro denuncia que estos ataques, en los que han muerto ciudadanos colombianos, son “ejecuciones extrajudiciales” y considera injustas las sanciones de Trump pues, asegura, durante su gobierno se han hecho incautaciones récord de cocaína.

El ELN, que se financia del narcotráfico, considera que Estados Unidos planea operativos militares en Colombia como parte de lo que llama un “plan neocolonial” de Trump.