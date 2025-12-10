El Mundo

Gustavo Petro propone amnistía general y un gobierno de transición en Venezuela en día de entrega del Nobel a María Corina Machado

Gustavo Petro pidió una amnistía y un gobierno de transición en Venezuela mientras la opositora María Corina Machado recibía el Nobel de la Paz.

Por AFP
Gustavo Petro, presidente de Colombia, sigue sin pronunciarse sobre la inhabilitación de la opositora en Venezuela, María Corina Machado.
Petro ha mediado para la liberación de presos políticos en Venezuela.







ColombiaGustavo PetroVenezuelaMaría Corina Machado
AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

