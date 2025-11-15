El Mundo

Seis menores fallecen en bombardeo del Ejército contra guerrilla en Colombia

Defensoría del Pueblo de Colombia denunció la muerte de seis menores reclutados por las FARC en un bombardeo en Guaviare, el más letal del gobierno de Petro

EscucharEscuchar
Por AFP
Una pancarta con la leyenda 'Queremos la paz' cuelga en una calle del municipio de Teorama, región del Catatumbo, departamento de Norte de Santander, Colombia. La reciente ola de violencia dejó más de 80 muertos en esta localidad.
Una pancarta con la leyenda 'Queremos la paz' cuelga en una calle del municipio de Teorama, región del Catatumbo, departamento del norte de Santander, Colombia. La reciente ola de violencia dejó más de 80 muertos en esta localidad. Foto: (RAUL ARBOLEDA/AFP)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
ColombiaEjércitoFARCGustavo PetroIván Mordisco
AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.