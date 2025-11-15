El Mundo

Asesinan a defensor de Derechos Humanos en Colombia

El líder social Nilson de Arco Salcedo murió tras un atentado en Soledad, Atlántico. Indepaz reporta 170 defensores de derechos humanos asesinados en 2025

Por Europa Press
En la imagen, el líder social Nilson de Arco Salcedo, quien murió tras un atentado en Soledad, Atlántico
El líder social Nilson de Arco Salcedo murió tras un atentado en Soledad, Atlántico. Indepaz reporta 170 defensores de derechos humanos asesinados en 2025. (Tomada de redes sociales/Tomada de redes sociales)







Nilson Andrés de Arco SalcedoColombia
