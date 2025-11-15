Asesinan a defensor de Derechos Humanos en Colombia

El líder social Nilson de Arco Salcedo murió tras un atentado en Soledad, Atlántico. Indepaz reporta 170 defensores de derechos humanos asesinados en 2025.

Madrid. El líder social y defensor de derechos humanos Nilson Andrés de Arco Salcedo murió este viernes a causa de las heridas que sufrió el pasado 20 de julio, cuando fue tiroteado en el municipio de Soledad, en el departamento colombiano de Atlántico.

De Arco “era un reconocido líder social y comunitario, defensor de derechos humanos y miembro del Comité de Solidaridad con los Presos Políticos en el municipio de Soledad, Atlántico”, destacó el Instituto de Estudios para la Paz (Indepaz) en un comunicado.

El activista fue atacado a balazos mientras realizaba labores de documentación en un espacio comunitario del barrio Los Campanos. “Un hombre descendió de una motocicleta y le disparó, causándole heridas que lo mantuvieron hospitalizado por más de un mes, hasta su fallecimiento el 14 de noviembre”, relató Indepaz.

La Defensoría del Pueblo colombiana había emitido tres alertas para la zona, debido a que “la imposición de normas y otras formas de gobernanza ilegal por parte de los grupos armados representa un permanente riesgo de violación a los derechos de la población”.

El organismo también reconoció la presencia de diversas estructuras criminales que ejercen control territorial, extorsiones, microtráfico y amenazas, además del riesgo que enfrentan los defensores de derechos humanos.

En el área operan grupos armados como EGC, Los Pepes, Nuevos Rastrojos, Los Costeños, Bloque Central Renacer, Los Papalopez, Los Vega y otras bandas locales. La región se encuentra bajo jurisdicción de la Primera División del Ejército.

Con el homicidio de Nilson Andrés de Arco Salcedo, la cifra de líderes y defensores de derechos humanos asesinados en 2025 asciende a 170.

El Ministerio del Interior colombiano manifestó “su más enérgico rechazo ante el atentado” y solicitó que se investiguen todas las hipótesis, tomando en cuenta que, según testigos, el agresor no intentó sustraer objetos de valor y “la trayectoria y perfil de Nilson de Arco como defensor de derechos humanos en una región con complejidades particulares”.

El colectivo Caribe Afirmativo destacó que “Nilson de Arco había advertido con anterioridad sobre situaciones de riesgo y señalado presuntos actos de corrupción y administración fraudulenta por parte de particulares”.

