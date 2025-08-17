El Mundo

Masacre en un billar deja siete muertos en Ecuador, la tercera de este tipo en el mes

Los agresores, con capuchas negras y armas largas, dispararon a varias personas en el billar ubicado en la zona de bares de Quito

Por AFP
Ecuador's President Daniel Noboa (2nd L) and Interior Minister John Reimberg (L) walk wearing bulletproof vests during a march against the Constitutional Court's decision to censor several articles of recent laws in Quito on August 12, 2025. (Photo by Galo Paguay / AFP)
Solo el fin de semana pasado se registraron 14 muertos por matanzas en la convulsa provincia de Guayas, una de las cuatro provincias donde Noboa declaró recientemente el estado de emergencia para combatir la violencia de las pandillas. (GALO PAGUAY/AFP)







