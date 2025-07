Director de HP para Centroamérica y el Caribe: Una ventaja de Costa Rica es el buen nivel de inglés que tiene mucha gente

Costa Rica se ha convertido en un territorio clave para las operaciones de HP Inc. en Centroamérica y otros países de Latinoamérica. No en vano, la empresa instaló en el país el corazón de sus operaciones en la región.

La compañía surgió tras la separación de Hewlett-Packard (HP) en 2015. Con la escisión se crearon Hewlett-Packard Enterprise (HPE), firma dedicada al desarrollo de software, servicios en la nube, redes y análisis de datos, y HP Inc., enfocada en la comercialización de computadoras y hardware, como las impresoras.

En entrevista con La Nación, Rodolfo Pilipiak, director de HP Inc. para Centroamérica y Caribe, Venezuela, Ecuador, Uruguay y Paraguay, comentó sobre la relevancia de las operaciones de la firma en el país, así como el impacto que ha tenido la incertidumbre comercial global –a raíz de los aranceles– en el negocio tecnológico.

A continuación, un extracto de la entrevista:

― HP tiene años de presencia en Costa Rica. ¿Cómo ha evolucionado el rol del país dentro de la estrategia regional de la compañía y qué lugar ocupa hoy dentro del ecosistema de HP en América Latina? Copiado!

― Desde el punto de vista más de negocios y de distribución, Costa Rica es un elemento clave para nosotros. Prácticamente, el 70% de mi equipo radica en Costa Rica. Desde ahí atendemos todo Centroamérica y Ecuador. Tomamos la decisión hace unos cuantos años.

“Siempre existen las dos teorías: si tener la gente en cada territorio o tenerla en un hub. Verdaderamente, estamos muy contentos de habernos ido por el lado del hub, ya que te permite hacer leverage, rotar a la gente para que conozca territorios y clientes nuevos. Adicionalmente, Costa Rica es un país con mucho talento”.

― En relación con lo que usted menciona sobre establecer el hub en Costa Rica, además del talento humano, ¿puede profundizar en otros factores que incidieron en que eligieran el país? Copiado!

― El motivo principal por el cual se eligió a Costa Rica fue un poco consolidar la parte del site con la parte comercial. Si bien son dos organizaciones diferentes y con locaciones distintas, el tener ahí ya la subsidiaria fue uno de los motivos.

“El segundo motivo fue que ya teníamos algunos recursos más en Costa Rica, que con el paso del tiempo se fueron incrementando. Cuando nació (la operación), fue solamente para Centroamérica.

“Con el paso del tiempo agregamos Ecuador y hemos contratado algunos recursos que le dan servicios al Caribe. Una de las ventajas que tenemos con Costa Rica es el buen inglés que tiene mucha gente.

“La última persona que contratamos es para atender a Uruguay y Paraguay desde Costa Rica, con lo cual tratamos de diversificar. Para el Caribe, principalmente utilizamos Miami, porque es más conveniente, pero para el resto de la geografía priorizamos Costa Rica”.

― ¿Cuán competitivos seguimos siendo frente a otros hubs regionales o emergentes? Copiado!

― El trabajo que han hecho desde el site es muy importante, porque si no crecés en la calidad del servicio que estás dando, siempre va a haber un país más económico que Costa Rica, probablemente.

“Principalmente, los países asiáticos, por costos, van a ganar siempre. Entonces, yo creo que cuando nació Costa Rica hace veintialgo de años, quizás este tema del costo era muy importante. Hoy, el costo no es la variable principal para contratar una persona en Costa Rica; el talento tiene que ver con encontrar esa productividad y demás”.

Rodolfo Pilipiak, director general de HP Inc. para Centroamérica, Caribe y otros países de América Latina. (HP Inc.)

― ¿Qué planes de crecimiento o expansión contempla HP para su operación en Costa Rica en los próximos años? Copiado!

― Es muy difícil tener una respuesta exacta a esa pregunta, pero, para ser honesto, generalmente, hasta que no están totalmente confirmadas (las inversiones), preferimos no comentarlas.

“A día de hoy, yo diría que el mundo está más en una situación de wait and see (esperar y ver, en inglés), con un Estados Unidos todavía con mucha incertidumbre por las tarifas y por una serie de acontecimientos que no están bajo nuestro control.

“Por eso digo que estamos más en una posición de mirar y ver dónde se necesitan esos recursos y, con base en eso, hacer los planes”.

― Usted menciona este tema del wait and see. ¿Qué tan compleja es la toma de decisiones bajo este entorno de tanta incertidumbre? ¿Cómo se adapta la empresa para mitigar estos riesgos? Copiado!

― La compañía ya había empezado un proceso de diversificación, de surtirse de distintas partes del mundo, principalmente con la pandemia. El modelo previo a la pandemia era muy normal: tratabas de producir la mayor cantidad posible en el lugar más económico, y eso era lo que la mayoría de las compañías buscaban para producir.

“La pandemia nos hizo ver que un país podía estar abierto y otro cerrado. Esa necesidad hacía que tuviéramos que diversificar, con lo cual ya llevábamos años diversificando. Esta situación, que no tenemos bajo control nosotros y que todavía está en proceso de negociaciones entre las diferentes naciones, hace que nos toque ser muy flexibles.

“El lunes estamos mirando surtir de un lugar y, el viernes, probablemente de otro, y con procesos que se van adaptando y con formas de mover el producto diferentes. La realidad es que creemos que como compañía estamos muy bien preparados para competir en este nuevo escenario.

“Es un escenario de incertidumbre para todos, pero tarde o temprano se va a estabilizar. Seguiremos tratando de optimizar nuestra utilización de las diferentes plantas del mundo de la mejor manera posible”.

― Sobre las materias primas, ¿el principal mercado de dónde provienen es de Asia? Copiado!

― Sí, pero no es el único. México es un país muy importante. En algunas partes de Europa también tenemos diferentes plantas, tenemos en múltiples lugares. Asia como continente sí, porque ahí hay múltiples países en los que tenemos varios de los productos, pero esto no quiere decir que se producen en un solo país de Asia.

― En relación con el mercado de cómputo, ¿cómo visualizan la dinámica competitiva en este mercado frente a otros jugadores? ¿Es el más complejo de todos? Copiado!

― Más que complejo, es un momento de grandes oportunidades. La PC (computadora) tiene una oportunidad brillante con la inteligencia artificial (IA). El leverage que uno puede hacer con IA, y con una capacidad de procesamiento tan grande y de disminución de costos, es una oportunidad brillante de crecimiento.

“Es un mercado muy competido, pero, a diferencia de otros momentos, vemos grandes oportunidades de que el mercado crecerá. Por lo tanto, las oportunidades que tenemos que capitalizar como compañía son muy, pero muy importantes”.

― ¿Qué valoración hace del talento humano costarricense? ¿Han tenido ciertas dificultades para llenar algunos roles particulares? Copiado!

― En general, hemos podido ir cubriendo los roles que estábamos queriendo contratar. En algunas oportunidades, hemos podido comenzar a promover gente y, en otras, como una compañía global, a la inversa, hemos movido gente desde otros lados para estar también en Costa Rica.

“Estamos muy orgullosos del ejemplo que tenemos en estos últimos meses. El gerente de la organización de Consumo, que serían todas las PC e impresoras para el hogar, fue promovido como director de Consumo en México y se está moviendo hacia allá.

“Como compañía global, para nosotros es muy importante también poder ir generando ese path de carrera, ese crecimiento en nuestra gente. En el site se busca mucho eso, y Costa Rica aporta y recibe”.

