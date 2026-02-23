¿Cuánto crecerá el crédito en 2026? BCCR prevé una mejora impulsada por los préstamos en colones

El crédito en colones crecerá con más fuerza en el 2026, según la estimación del Banco Central.

El Banco Central de Costa Rica (BCCR) proyecta una mejora en el crecimiento del crédito total al sector privado en 2026 en comparación con el aumento registrado en 2025, ante el impulso de los préstamos en colones.

Según el último Informe de Política Monetaria (IPM), publicado en enero, el ente emisor prevé un incremento del 6,9% en el crédito este año, lo que supera en 1,5 puntos porcentuales (p. p.) el 5,4% de 2025.

Para 2027 también se estima que la colocación de préstamos mantenga su ritmo de crecimiento y cierre en 7,2%. El alza sería más moderada en comparación con la variación entre 2025 y 2026.

Pese a que el crédito privado crecerá en términos absolutos en los próximos dos años, la dinámica por moneda será distinta. Por un lado, los préstamos en colones aumentarán con fuerza, mientras que en dólares desacelerarán.

De acuerdo con las proyecciones del BCCR, el crédito en colones crecería desde el 5,4% registrado el año pasado hasta el 6,9% estimado para 2026. Para 2027 se prevé que cierre en 8,3%.

Hazel Valverde, jerarca de la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef), señaló que en el mayor crecimiento del crédito en colones influirá el régimen definitivo, que tiende a solicitar sus préstamos en esa moneda.

Valverde añadió que las entidades también son más cautas al prestar en dólares a personas físicas o empresas que no generan flujos en moneda extranjera, lo cual puede incidir en que el impulso sea mayor en colones.

“Hay mucha más conciencia de las entidades financieras sobre cuáles son los riesgos que están implícitos en prestar en una moneda diferente a la del flujo de la persona”, afirmó la superintendente.

Los préstamos en dólares crecerán 6% en 2026, lo que implica una desaceleración respecto al 7,1% registrado en 2025. La previsión del Banco Central es que para 2027 la cartera de crédito en moneda extranjera crezca 5%.

La desaceleración en el crédito en dólares ocurre luego de una fase de aceleración que llevó el crecimiento del saldo a tasas de hasta doble dígito en años anteriores. Esto había generado preocupación en el Banco Central.

“Desde el punto de vista macroprudencial este hecho es positivo dado que la dolarización del crédito aumenta la exposición del sistema financiero al riesgo cambiario”, se lee en el informe.

Además, el BCCR comentó que la desaceleración en el crédito en dólares es coherente con la reducción en el costo en exceso de endeudarse en colones, ante el comportamiento de las tasas activas.

La jerarca de Sugef añadió que no se ha impulsado ningún ajuste normativo que influya en la desaceleración del crédito en moneda extranjera. Agregó que se trata de que las entidades evitan aumentos acelerados de la cartera, más allá de las personas que tengan capacidad de pago ante un escenario cambiario adverso.

En un informe reciente sobre banca, Moody’s señaló que la alta dolarización del crédito es una característica estructural en el país, que podría presionar la calidad de las carteras, debido a la relevante proporción otorgada a deudores con exposición cambiaria.

Según cifras del Banco Central, el saldo del crédito al sector privado ascendió a ¢25,74 billones al cierre de 2025. Las colocaciones en colones fueron por ¢17,46 billones y en dólares por $16.645 millones, equivalentes a ¢8,28 billones.

Perspectiva bancaria

José Antonio Vásquez Rivera, director corporativo de Finanzas del Banco Nacional, dijo que, en cuanto a la demanda, la entidad coincide con el Banco Central en que existe un cambio estructural, con una desaceleración en los dólares en comparación con los años anteriores.

Vásquez aclaró que las cifras de crédito publicadas en el IPM corresponden a la oferta disponible, con base en la disponibilidad máxima de recursos prestables que el Banco Central estima que tendrá la economía, una vez deducidas las necesidades del Gobierno. Por esa razón, no es un dato comparable con la estimación de demanda que realiza la entidad.

El Banco de Costa Rica (BCR) también coincidió en que el crédito crecerá en 2026, de la mano del desempeño de los sectores de servicios, manufactura, comercio, inmobiliario y turismo, así como de un mayor impulso hacia el segmento retail y las pymes.

“El incremento en colones responderá a condiciones estables en la tasa básica pasiva, en las que no se vislumbran presiones al alza y más bien se mantiene una expectativa de estabilidad en tasas de interés bajas como las que se han presentado este año”, dijo el BCR.

La entidad bancaria destacó que estas condiciones en las tasas en moneda local, junto con una inflación baja y estable, también favorecen la toma de crédito en colones frente al dólar.

Según el Banco Central, en 2025 los intermediarios financieros atendieron la demanda de crédito en colones y dólares con fondos provenientes principalmente de la captación. Por actividad económica, cerca del 85% del crédito se concentró en consumo, vivienda, servicios y comercio.