¿Cuánto crecerá el crédito en 2026? BCCR prevé una mejora impulsada por los préstamos en colones

El Banco Central estima un mayor crecimiento del crédito este 2026. Vea cuál es la proyección en colones y dólares.

Por Luis Enrique Brenes
Manos de una persona contando billetes de 20.000 colones en un banco en Costa Rica, con un empleado detrás de un vidrio de atención.
El crédito en colones crecerá con más fuerza en el 2026, según la estimación del Banco Central. (Shutterstock/Shutterstock)







Periodista de Economía. Bachiller en Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo de la Universidad de Costa Rica. Anteriormente trabajó en la sección de internacionales y noticias de última hora.

