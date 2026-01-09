Costa Rica y Venezuela: Qué bienes se venden e importan; y cuál país gana en la relación comercial

Desde 2023, Costa Rica mantiene un superávit comercial frente a Venezuela, con exportaciones que superan las importaciones, según datos de Procomer y el Banco Central de Costa Rica.

La detención de Nicolás Maduro y su acusación en tribunales de Nueva York, impulsadas por la administración de Donald Trump, reactivaron la atención mundial sobre Venezuela. La incertidumbre que rodea este proceso abre interrogantes sobre posibles impactos en Costa Rica, en particular en el intercambio comercial entre ambos países. Aquí le contamos cómo está ese vínculo económico.

En el ámbito de las relaciones comerciales, Costa Rica es el país que saca el mayor provecho: vende a Venezuela más de lo que le compra. Dehchoe, el déficit comercial que se mantenía con el país suramericano se revirtió desde 2023.

Hasta noviembre pasado, último dato actualizado, las exportaciones acumuladas hacia Venezuela eran de $14,27 millones frente a $7,49 millones en importaciones, de acuerdo con estadísticas del Banco Central de Costa Rica (BCCR). El superávit para Costa Rica era de $6,78 millones.

¿Qué se vende y compra a Venezuela?

Los principales productos que exporta Costa Rica hacia Venezuela son antisueros (57%), medicamentos (12%), nuez y almendra de palma (5%), materiales eléctricos (5%) y artículos plásticos para el envasado (3%), de acuerdo con datos de la Promotora de Comercio Exterior (Procomer).

Las importaciones son encabezadas por carbono (26%), madera aserrada (25%), compuestos heterocíclicos de oxígeno (12%), manteca de cacao (9%), y enzimas y preparaciones enzimáticas (8%).

Procomer señaló que la relación comercial con Venezuela representa una proporción muy baja dentro del comercio total de Costa Rica. En particular, las exportaciones hacia este mercado equivalen apenas al 0,07% del total exportado, mientras que las importaciones desde Venezuela representan solo el 0,03% del total importado.

Entre 2020 y 2024, estas exportaciones alcanzaron un crecimiento anual compuesto de 53%, muy superior al de las importaciones, subieron un 7%, evidenciando un mayor ritmo de crecimiento exportador.

La Promotora registra 30 empresas exportadoras hacia Venezuela y 119 tipos de productos exportados.

Balanza con superávit para Costa Rica

Desde 2023, Costa Rica revirtió el déficit comercial que mantenía con Venezuela. A partir de ese año, nuestro país exporta más de lo que importa desde el país suramericano.

Al cierre de 2023, nuestro país exportó hacia Venezuela, $14,1 millones, un crecimiento del 90,3% con respecto al año previo. Desde este año, de acuerdo con las estadísticas de Procomer, las exportaciones se han mantenido más altas que las compras.

Ese mismo año, las importaciones se redujeron 42,4%, sumando $7 millones.

Durante 2024, las exportaciones de Costa Rica hacia este país sumaron $16,7 millones, un incremento del 18,3% con respecto 2023, en tanto, las importaciones crecieron 21,8% para ubicarse en $8 millones. El superávit a favor de nuestro país fue de $8,7 millones.

Poca relevancia

El excanciller Enrique Castillo, señaló que las relaciones económicas entre ambos países han sido históricamente insustanciales, salvo el periodo en los años 1970, cuando se hizo el Pacto de San José durante el gobierno del presidente de Costa Rica, Daniel Oduber y Carlos Andrés Pérez presidente de Venezuela.

Ambos mandatarios, junto con los presidentes de México y Panamá, fundaron el Pacto de San José para que Venezuela vendiera petróleo subvencionado mediante descuentos y préstamos blandos.

Castillo recordó que ese fue el mismo esquema que, años después, se adaptó a Pretrocaribe, para beneficiar a los miembros de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de América (ALBA), promovida por el régimen de Venezuela, en el que Costa Rica nunca ha participado.

El excanciller indicó que el otro vínculo fue el establecimiento de la planta industrial venezolana Alunasa S.A., que exportaba aluminio desde Esparza, Puntarenas.

Esta empresa, controlada por el gobierno de Maduro, cesó operaciones de manera abrupta en 2021. Alunasa operó en Costa Rica durante más de 40 años, desde finales de la década de 1970.

Un año después del cierre, los exempleados denunciaron la falta del pago de sus prestaciones.

Por su parte, el ministro de Comercio Exterior, Tomás Dueñas, calificó las relaciones económicas con Venezuela como “modesta” como fue con el resto de América del Sur hasta la firma de los tratados de libre comercio con Chile (vigente desde 2002), Colombia (2016), Perú (2013) y Ecuador (2024).

Dueñas anotó que la principal relación económica que tuvo Costa Rica con Venezuela fue por ser un suplidor importante de petróleo que prácticamente terminó cuando durante el Gobierno de Laura Chinchilla, en 2014, se descartó la participación en Petrocaribe.

También mencionó la inversión de Alunasa y algunos acercamientos para modernizar la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope), los que no prosperaron.

En enero de 2001, la Asamblea Legislativa aprobó el Acuerdo para la Promoción y Protección Recíproca de Inversiones entre Costa Rica y Venezuela, Ley N.º 8067, el que había sido firmado por ambas partes en 1997.

Cámara empresarial en silencio

En Costa Rica funciona desde 2021 la Cámara de Empresas Venezolanas en Costa Rica (Cevenco), que busca fortalecer la comunidad empresarial venezolana y su integración con otras cámaras y asociaciones en el país, según detalla su sitio web.

Consultados sobre su valoración de las relaciones económicas entre ambos países, la gremial respondió que en este momento “no pueden emitir comentarios”.

“La Cámara mantiene un enfoque estrictamente empresarial y técnico, por lo que sus pronunciamientos y análisis se emiten únicamente dentro de ese marco, en asuntos relacionados con el desarrollo del sector, la actividad productiva y el entorno empresarial”, indicó la junta directiva mediante de un mensaje de WhatsApp.

La Cámara brinda servicios de capacitación empresarial, networking, y asesoría empresarial y legal.

Entre las empresas afiliadas se encuentran Heznango, Octámetro Exhibit Services, ORL Executive Coaching, Constructora Concasa, MNK Seguros, The Key Talent Costa Rica, Grupo Roraima de Centroamérica, Pharmacy Market y Calox de Centroamérica y Caribe, según las identidades de los miembros de la junta directiva 2024-2026, publicadas en el sitio web.