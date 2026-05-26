Economía

Costa Rica y Panamá anuncian instalación de mesa de diálogo en medio de disputa comercial

Cancilleres de ambos países se reunieron en Nueva York, en Estados Unidos

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Por Gustavo Ortega Campos
Manuel Tovar (derecha), canciller de Costa Rica, se reunió con su homólogo panameño Javier Martínez-Ancha.
Manuel Tovar (derecha), canciller de Costa Rica, se reunió con su homólogo panameño Javier Martínez-Ancha en Nueva York, en EE. UU., tras el ascenso en la polémica comercial. (Cancillería/Cancillería)







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Gustavo Ortega Campos

Gustavo Ortega Campos

Periodista de Economía. Licenciado en Economía con un Máster en Comunicación y Periodismo. Inició en el periodismo en 1995. Se desempeñó durante 10 años como editor y periodista en el Diario La Prensa de Nicaragua.

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