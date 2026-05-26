Costa Rica y Panamá anuncian instalación de mesa de diálogo en medio de disputa comercial

Manuel Tovar (derecha), canciller de Costa Rica, se reunió con su homólogo panameño Javier Martínez-Ancha en Nueva York, en EE. UU., tras el ascenso en la polémica comercial.

Costa Rica y Panamá acordaron este martes el establecimiento de mesas de trabajo binacionales para abordar temas de comercio, aduanas, seguridad y migración.

La decisión fue definida durante un encuentro sostenido en la sede de Naciones Unidas en Nueva York, entre el canciller de Costa Rica, Manuel Tovar y su homólogo panameño, Javier Martínez Acha-Vásquez.

Ambos países enfrentan una disputa comercial desde 2019, cuando Panamá inició la restricción de las exportaciones de varios productos costarricenses, entre ellos los lácteos, que ha generado afectaciones por más de $200 millones de los productores que no han podido colocar sus productos en esa nación.

Los cancilleres destacaron la relación histórica como países vecinos y reafirmaron su compromiso de trabajar de manera conjunta para enfrentar los retos actuales, se indicó por medio de un comunicado de prensa del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto.

Panamá mantiene restricciones al ingreso de productos lácteos, piña, banano, plátanos, fresas, carnes bovinas y porcinas, embutidos y alimentos para peces y mascotas.

La disputa comercial pareció haber concluido en diciembre de 2024, cuando la Organización Mundial del Comercio (OMC) emitió un fallo favorable para Costa Rica. Sin embargo, Panamá apeló la decisión y el diferendo continúa.

Los sectores productivos y empresariales de Costa Rica solicitaron a ambas partes el establecimiento de una instancia de diálogo para buscar una solución que garantice beneficio a los dos países.

El 21 de mayo pasado, el ministro de Comercio e Industrias de Panamá, Julio Moltó, aseguró a La Nación que las decisiones se tomaron en distintos momentos y por razones específicas relacionadas con laprotección de la salud pública, la seguridad alimentaria y la producción agropecuaria nacional.

Tovar, afirmó a este diario a finales de abril que Panamá acumulaba seis meses sin responder las solicitudes de Costa Rica para discutir una salida al conflicto comercial.

Al respecto, Moltó dijo que Panamá mantenía la disposición al diálogo y a seguir avanzando en soluciones técnicas y equilibradas.