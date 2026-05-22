Panamá se pronuncia sobre disputa comercial con Costa Rica: Estos son los argumentos

El ministro de Comercio e Industrias de Panamá, Julio Moltó, brindó sus argumentos con respecto a las restricciones aplicadas a productos costarricenses.

El gobierno de Panamá explicó los argumentos con los cuales mantienen la suspensión del ingreso de una lista de productos costarricenses a ese país, un litigio comercial que ya suma siete años.

El conflicto se remonta a 2019 y los principales afectados son los productores de leche, quienes estiman que han dejado de exportar más de $200 millones durante el período en que se ha mantenido la restricción.

Otros productos que continúan sin acceso al mercado panameño son la piña, el banano, el plátano, las fresas, las carnes bovinas y porcinas, los embutidos y los alimentos para peces y mascotas.

El ministro de Comercio e Industrias de Panamá, Julio Moltó, aseguró a La Nación que las decisiones se tomaron en distintos momentos y por razones específicas relacionadas con la protección de la salud pública, la seguridad alimentaria y la producción agropecuaria nacional.

Los argumentos para cada producto

Moltó explicó cuáles fueron las razones de Panamá para suspender el acceso de varios productos costarricenses.

⇒ Lácteos y carnes: Durante la revisión de permisos realizada en 2020, Panamá asegura que detectó varias plantas costarricenses sin inspecciones presenciales desde 2014. Por esa razón, las autoridades panameñas solicitaron nuevas verificaciones e información adicional antes de renovar los permisos correspondientes.

Moltó señaló que los permisos sanitarios de varias plantas vencieron en junio de 2020 y que, durante el proceso de renovación, Panamá identificó situaciones que requerían una revisión más profunda.

Las autoridades panameñas también encontraron supuestas diferencias entre las plantas registradas en Panamá y las reconocidas por las autoridades ticas dentro del proceso sanitario.

Según el ministro, Panamá solicitó completar las verificaciones sanitarias antes de renovar los permisos. Sin embargo, dijo que Costa Rica consideró que la información presentada era suficiente.

La Corporación Ganadera de Costa Rica (Corfoga) aseguró este viernes que el sector trabaja constantemente para cumplir con los estándares sanitarios y de inocuidad exigidos a nivel internacional, lo que le ha permitido mantener presencia en distintos mercados.

⇒ Fresas: Panamá decidió suspender temporalmente las exportaciones hacia su mercado luego de detectar residuos del agroquímico Oxamilo en niveles superiores a los permitidos por la normativa sanitaria nacional.

⇒ Piñas frescas: Las autoridades panameñas expresaron preocupación por la presencia de la cochinilla rosada, una plaga que no existe en Panamá.

⇒ Bananos y plátanos: Panamá aplicó medidas preventivas ante el riesgo del Fusarium RT4, una enfermedad que afecta estos cultivos y que podría poner en riesgo la producción panameña.

En Costa Rica no hay presencia de esta enfermedad, según ha señalado la Corporación Bananera Nacional (Corbana) . No obstante, sí existe presencia en países como Colombia, Venezuela, Perú y Ecuador.

Sobre el fallo de la OMC

Con respecto al fallo del órgano de solución de diferencias de la Organización Mundial del Comercio emitido a favor de Costa Rica en diciembre de 2024 —y apelado por Panamá en enero de 2025— Moltó afirmó que Costa Rica todavía no ha obtenido una decisión definitiva a su favor dentro del organismo multilateral.

El jerarca explicó que el Órgano de Apelaciones es la máxima instancia dentro del procedimiento de resolución de disputas de la OMC y el único ente que puede emitir un dictamen definitivo sobre las interpretaciones jurídicas del grupo arbitral.

No obstante, este órgano permanece paralizado desde finales de 2019 por falta de jueces.

Moltó indicó que Panamá decidió desde 2019 no participar en mecanismos paralelos que intentan sustituir este órgano y que Costa Rica conocía esa posición cuando presentó el caso ante la OMC.

Además, comentó que, aunque Panamá acordó continuar el diálogo con Costa Rica en diciembre de 2024, el 7 de enero de 2025 recibió un documento elaborado por Costa Rica solicitando su aceptación.

Adicionalmente, el 16 de enero de ese mismo año, Costa Rica pidió a la OMC adoptar el informe como definitivo en la reunión del Órgano de Solución de Diferencias del 27 de enero, sin —según Panamá— dar un espacio adecuado para alcanzar un consenso.

Panamá presentó formalmente la apelación el 24 de enero de 2025.

¿Qué solicita Panamá?

El ministro respondió que Panamá insiste en la necesidad de mantener condiciones comerciales equitativas y resalta la importancia de proteger los estándares zoosanitarios y fitosanitarios para preservar la salud pública y la competitividad del sector productivo.

Eso implica el cumplimiento de las normas y requisitos sanitarios y fitosanitarios establecidos en la legislación panameña, con el objetivo de proteger la salud pública, la seguridad alimentaria y la producción nacional.

También busca evitar el ingreso de plagas, enfermedades, residuos tóxicos o sustancias no permitidas que puedan afectar al país, a los consumidores y a las exportaciones panameñas.

Comercio sigue activo

Moltó reiteró que, en todo este proceso, su país actuó dentro de las reglas internacionales y en ejercicio de su derecho soberano de aplicar controles sanitarios y fitosanitarios.

“Es importante señalar que el comercio entre ambos países continuó activo durante este período, lo que demuestra que las medidas aplicadas respondieron a situaciones específicas y no a una suspensión general del comercio bilateral”, apuntó el ministro.

Agregó que Panamá no busca restringir el comercio ni generar confrontación.

¿Hay disposición de diálogo?

El exministro de Comercio Exterior y actual ministro de Relaciones Exteriores, Manuel Tovar, afirmó a La Nación a finales de abril que Panamá acumulaba seis meses sin responder las solicitudes de Costa Rica para discutir una salida al conflicto comercial .

Sobre este tema, Moltó aseguró que Panamá mantiene disposición al diálogo y a seguir avanzando en soluciones técnicas y equilibradas. Sin embargo, también espera reciprocidad y trato justo para los productos panameños.

“Nuestro interés es seguir construyendo una relación comercial seria, estable y beneficiosa para productores y consumidores de ambos países. Siempre hemos mantenido disposición al diálogo respetuoso y constructivo con Costa Rica”, aseguró el jerarca.

El ministro agregó que Panamá considera importante que cualquier entendimiento se construya con respeto mutuo, reconociendo las competencias regulatorias y sanitarias de cada país y protegiendo tanto a productores como a consumidores.