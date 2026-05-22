Economía

Panamá se pronuncia sobre disputa comercial con Costa Rica: Estos son los argumentos

El gobierno de Panamá respondió a ‘La Nación’ sobre las restricciones al ingreso de productos costarricenses, una disputa comercial que ya acumula siete años

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Por Gustavo Ortega Campos
Hombre de traje oscuro y corbata naranka con lentes sentado con una computadora portátil. Al fondo se observan otras personas desenfocadas en una sala de conferencias.
El ministro de Comercio e Industrias de Panamá, Julio Moltó, brindó sus argumentos con respecto a las restricciones aplicadas a productos costarricenses. (Ministerio de Comercio e Industrias de Panamá)







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Gustavo Ortega Campos

Gustavo Ortega Campos

Periodista de Economía. Licenciado en Economía con un Máster en Comunicación y Periodismo. Inició en el periodismo en 1995. Se desempeñó durante 10 años como editor y periodista en el Diario La Prensa de Nicaragua.

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