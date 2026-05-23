Economía

Sector productivo pide diálogo entre Costa Rica y Panamá por conflicto comercial

Organizaciones gremiales coincidieron en la necesidad de restablecer el diálogo bilateral para resolver el conflicto comercial

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Por Gustavo Ortega Campos
Banderas de Costa Rica y Panamá en dos fotografías.
Organizaciones empresariales y agropecuarias pidieron a los gobiernos de Costa Rica y Panamá abrir un proceso de diálogo para resolver el conflicto comercial. (Rafael Pacheco y AFP/La Nación y AFP)







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Gustavo Ortega Campos

Gustavo Ortega Campos

Periodista de Economía. Licenciado en Economía con un Máster en Comunicación y Periodismo. Inició en el periodismo en 1995. Se desempeñó durante 10 años como editor y periodista en el Diario La Prensa de Nicaragua.

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