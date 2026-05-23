Sector productivo pide diálogo entre Costa Rica y Panamá por conflicto comercial

Organizaciones empresariales y agropecuarias pidieron a los gobiernos de Costa Rica y Panamá abrir un proceso de diálogo para resolver el conflicto comercial.

El sector productivo solicitó a las autoridades de Costa Rica y Panamá activar un proceso de diálogo para resolver el conflicto comercial que persiste desde 2019 y escaló al ámbito político.

La Corporación Ganadera de Costa Rica (Corfoga) pidió a ambos gobiernos realizar las gestiones y negociaciones necesarias para alcanzar una pronta solución, en beneficio de los productores nacionales, el comercio regional y la relación histórica entre ambos países.

Luis Diego Obando, director ejecutivo de Corfoga, confía en que ambos países restablezcan las condiciones comerciales y brindar seguridad.

La disputa comercial pareció resolverse en diciembre de 2024, cuando la Organización Mundial del Comercio emitió un fallo favorable para Costa Rica. Sin embargo, Panamá apeló la decisión y el diferendo continúa.

El vecino país mantiene restricciones al ingreso de productos lácteos, piña, banano, plátanos, fresas, carnes bovinas y porcinas, embutidos y alimentos para peces y mascotas.

Lecheros reclaman

El sector lechero estima que durante este periodo ha dejado de exportar más de $200 millones.

La Cámara Nacional de Productores de Leche señaló que han realizado esfuerzos para colocar en otros mercados los 85.000 kilos diarios de leche que antes se destinaban a Panamá.

La restricción a las exportaciones ha afectado a 27.947 fincas lecheras y a más de 1.100 plantas e industrias —formales y artesanales— del país, indicó la gremial en un comunicado.

La Cámara de Comercio hizo un llamado a privilegiar el diálogo, la institucionalidad y el cumplimiento de las reglas comerciales internacionales, elementos que consideran esenciales para promover la confianza, la inversión y el bienestar de ambas economías.

Arturo Rosabal, presidente de la CCCR, dijo que Costa Rica debe procurar el pleno respeto de los acuerdos comerciales vigentes.

Abel Chaves, presidente de piñeros

Por su parte, la Cámara Nacional de Productores y Exportadores de Piña (Canapep), consideró indispensable que las diferencias entre ambos países se resuelvan mediante criterios técnicos y respeto a las reglas del comercio internacional.

“Proteger el acceso a mercados es fundamental para la competitividad, el empleo rural, la seguridad jurídica de los exportadores y la estabilidad de las comunidades vinculadas a la producción agrícola nacional”, aseveró Abel Chaves, presidente de Canapep, mediante un comunicado.

Compra de electricidad

En relación con las declaraciones del presidente panameño José Raúl Mulino, sobre la suspensión de la venta de energía eléctrica a Costa Rica, la Cámara de Industrias destacó que el Mercado Eléctrico Regional (MER), se constituyó mediante un tratado supranacional aprobado por cada país centroamericano; por lo que su funcionamiento no debería verse afectado por medidas políticas coyunturales.

Los industriales recordaron además que Costa Rica no depende estructuralmente de las importaciones eléctricas regionales.

Exportadores apelan por criterios técnicos

La Cámara de Exportadores (Cadexco) resaltó la importancia de que cualquier medida sanitaria o fitosanitaria que se establezca responda a criterios técnicos, verificables y a la protección de la salud de los consumidores.

Victor Pérez, presidente de Cadexco, aseguró que los productos agropecuarios costarricenses cumplen con altos estándares internacionales y mantienen presencia constante en los mercados más exigentes del mundo.