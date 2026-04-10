Consumo de bienes en los hogares recobra aliento tras largo periodo de desaceleración

El consumo de bienes tuvo un ligero repunte al cierre del año pasado, según datos del Banco Central.

El gasto final en consumo de bienes en los hogares costarricenses recobró su aliento tras lograr un leve repunte en el último trimestre del año pasado, luego de sumar cuatro periodos consecutivos en desaceleración.

Según datos publicados por el Banco Central de Costa Rica (BCCR), las tres categorías de bienes mostraron un aumento en su variación interanual. Además, los servicios continuaron con el buen desempeño observado desde finales del 2025.

En el caso de los bienes duraderos, que son aquellos que se utilizan por un periodo igual o superior a un año, como vehículos, lavadoras o televisores, se registró un aumento del 1,56%, en contraste con un crecimiento de 0,75% en el trimestre previo.

El gasto de los hogares ticos en este apartado fue de ¢484.626 millones entre octubre y diciembre del 2025, superior en ¢7.432 millones a los ¢477.194 millones del mismo lapso del 2024.

En los artículos semiduraderos, que se diferencian de los bienes duraderos por su menor vida útil, como prendas de vestir o calzado, el crecimiento fue de 2,38%, en contraste con la contracción de 0,29% experimentada en el trimestre anterior.

Este segmento aportó ¢544.778 millones durante el cuarto trimestre del 2025, un monto superior en ¢12.643 millones a los ¢532.135 millones registrados para el mismo periodo del año pasado.

Por su parte, los bienes no duraderos, cuyo uso o consumo ocurre en el corto plazo y de manera inmediata, como alimentos, bebidas o gasolina, tuvieron el aumento porcentual más pronunciado: un 3,41%. Dicho resultado está por encima del 1,92% del tercer trimestre.

El crecimiento en el periodo fue de ¢87.714 millones, pasando de ¢2.573.033 millones a ¢2.660.747 millones. Dentro del apartado de los bienes, los no duraderos son los más relevantes en términos absolutos.

El economista Alberto Franco manifestó que los datos del Banco Central muestran un repunte, aunque modesto, del consumo privado de bienes en el cuarto trimestre del año pasado.

“Ese resultado preliminar, probablemente está muy estrechamente vinculado con la evolución de los salarios reales, y del ingreso real disponible de los hogares durante ese mismo periodo y el año anterior en general”, comentó Franco.

Mientras tanto, los servicios, que incluyen alquileres, electricidad, teléfono, salud y educación, es decir, que se adquieren para satisfacer necesidades, mantuvieron un buen desempeño en el trimestre.

Este sector tuvo un crecimiento de 6,35%, sumando su quinto trimestre consecutivo en aceleración. El monto aportado por los servicios, que es la categoría más significativa del consumo, aumentó ¢289.332 millones, pasando de los ¢4.558.518 millones a ¢4.847.850 millones, entre el último trimestre del 2024 y el mismo lapso del 2025.

Franco puso en duda que este leve repunte en el consumo de bienes marque el inicio de una aceleración sostenida en este segmento, debido al impacto previsto de la guerra en el Medio Oriente sobre los precios de bienes importados y los productos locales que utilizan materias primas o insumos provenientes del exterior.

Para Daniel Ortiz, economista y director de la firma Consejeros Económicos y Financieros (Cefsa), esta tendencia en el consumo podría verse afectada por los choques de oferta que pueda generar el conflicto en Medio Oriente.

“Por ejemplo, si vemos una mayor inflación, ya no solo en costos de transporte, sino en alimentos y otros rubros, eso impacta el ingreso disponible de las familias y, cuando los precios suben, las familias tienden a priorizar el gasto esencial y menos el discrecional”, comentó Ortiz.

El economista destacó que, por sí sola, la incertidumbre genera efectos de posposición en el consumo. “En un entorno tan incierto, las familias podrían posponer algunas decisiones de consumo en los próximos meses”, agregó.

Crece consumo general

El incremento trimestral en el consumo de bienes y servicios impulsó el crecimiento del 4,28% en el indicador general durante el último trimestre del 2025, en comparación con el mismo periodo del año pasado.

El gasto total de los hogares aumentó en ¢347.449 millones, pasando de ¢8.126.880 millones entre octubre y diciembre del 2024 a ¢8.474.329 millones en el mismo lapso del 2025.

De acuerdo con las cifras del Banco Central, el indicador viene creciendo ligeramente desde el segundo trimestre del año pasado, luego de un episodio de desaceleraciones constantes desde finales del 2023.

Las cifras de consumo de los hogares tienen como año de referencia el 2022, luego de que el Banco Central las actualizara a finales del año pasado. La serie utilizada es la de tendencia ciclo.