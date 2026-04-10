Economía

Consumo de bienes en los hogares recobra aliento tras largo periodo de desaceleración

El gasto de los hogares costarricenses en bienes y servicios aumentó, pero la crisis en Medio Oriente podría traer una nueva afectación

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Por Luis Enrique Brenes
Hombre con gorra y camisa polo compra productos refrigerados en un minisúper en Costa Rica, rodeado de estanterías con víveres y productos de consumo masivo.
El consumo de bienes tuvo un ligero repunte al cierre del año pasado, según datos del Banco Central. (Mayela López /Mayela López)







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Luis Enrique Brenes

Luis Enrique Brenes

Periodista de Economía. Bachiller en Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo de la Universidad de Costa Rica. Anteriormente trabajó en la sección de internacionales y noticias de última hora.

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