¿Consume pescado y mariscos en Semana Santa? Revise esta guía de Senasa para comprarlos de forma segura

Durante la Semana Santa, los productos del mar ganan protagonismo en la mesa costarricense, pero no todos cumplen con las condiciones de inocuidad necesarias. Para orientar a los consumidores, el Servicio Nacional de Salud Animal (Senasa) divulgó una guía con aspectos clave que se deben revisar antes de realizar la compra.
Pescado fresco y seco
Para el pescado fresco y entero, la institución recomienda evaluar cuatro ejes: olor, color, textura y apariencia. Un producto en buen estado debe presentar:
- Ojos: brillantes, transparentes, que llenen completamente la cavidad orbitaria y la con la pupila negra.
- Branquias: de color rojizo y brillante, con una apariencia uniforme.
- Piel y escamas: firmes, bien adheridas y de color metálico.
- Aroma: fresco, con el olor característico a mar.
Si se opta por pescado seco, la tonalidad debe oscilar entre blanco y amarillo, sin manchas rojas y con un olor propio, nunca aromatizado artificialmente.
Mariscos y moluscos
En cuanto a los crustáceos (camarones, langostas), Senasa señala que deben tener una cáscara brillante y carne translúcida, blanca o gris clara. Por su parte, en los moluscos, la carne debe lucir húmeda, firme y con un aroma agradable.
Para el pulpo y el calamar, el consumidor debe verificar una textura firme, apariencia húmeda y brillante, además de una coloración translúcida que garantice su frescura.
Productos enlatados y manejo en el hogar
Al adquirir atún o sardinas en conserva, se debe comprobar que los envases no presenten:
- Abolladuras o abultamientos.
- Signos de corrosión o suciedad.
Finalmente, la entidad instó a los consumidores a evitar las compras en la vía pública o sitios de dudosa procedencia.
Una vez en el hogar, es vital mantener los alimentos refrigerados o congelados y, bajo ninguna circunstancia, someterlos a procesos de descongelación y posterior recongelación, ya que esto compromete la seguridad alimentaria.