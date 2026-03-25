Economía

¿Consume pescado y mariscos en Semana Santa? Revise esta guía de Senasa para comprarlos de forma segura

Senasa revela los puntos clave para elegir pescado, mariscos y conservas este 2026. Conozca cómo identificar el color y olor adecuados para una compra segura

EscucharEscuchar
Por Arianna Villalobos Solís
24/03/2026, San José, Mercado Central, recorrido por los chinamos para ver los precios y las ventas del Chiverre y los pescados.
Senasa revela los puntos clave para elegir pescado, mariscos y conservas este 2026. Conozca cómo identificar el color y olor adecuados para una compra segura. (José Cordero/La Nación)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Semana Santa 2026PescadoSenasaMariscosConsumo
Arianna Villalobos Solís

Arianna Villalobos Solís

Periodista de la sección de economía. Graduada en Derecho y en Ciencias de la Comunicación Colectiva, con énfasis en Periodismo, por la Universidad de Costa Rica. También formó parte de la sección de Política y del proyecto Doble Check.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.