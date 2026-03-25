Economía

¿Cómo se comportaron los precios del pescado y el chiverre? Vea los costos previo a la Semana Santa 2026

Semana Santa se celebrará del 29 de marzo al 5 de abril. ‘La Nación’ indagó el comportamiento y rangos de precio para los productos tradicionales

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Por Arianna Villalobos Solís
24/03/2026, San José, Mercado Central, recorrido por los chinamos para ver los precios y las ventas del Chiverre y los pescados.
Semana Santa se celebrará del 29 de marzo al 5 de abril. En el último año, el precio del pescado y otros mariscos se redujo, según el INEC. (José Cordero/La Nación)







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Arianna Villalobos Solís

Arianna Villalobos Solís

Periodista de la sección de economía. Graduada en Derecho y en Ciencias de la Comunicación Colectiva, con énfasis en Periodismo, por la Universidad de Costa Rica. También formó parte de la sección de Política y del proyecto Doble Check.

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