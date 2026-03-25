¿Cómo se comportaron los precios del pescado y el chiverre? Vea los costos previo a la Semana Santa 2026

Semana Santa se celebrará del 29 de marzo al 5 de abril. En el último año, el precio del pescado y otros mariscos se redujo, según el INEC.

Con la llegada de la Semana Santa, las recetas tradicionales regresan a la mesa, junto con las dudas sobre cuánto costará prepararlas. En este contexto, los precios de los distintos tipos de pescado y mariscos, así como del chiverre, delinean el panorama para quienes buscan mantener algunas de las costumbres culinarias de temporada.

Entre febrero del 2025 y febrero del 2026, el precio del pescado y otros mariscos registró una disminución de 3,91%, según los datos más recientes del Índice de Precios al Consumidor (IPC), divulgados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC).

Específicamente, el filete de pescado mostró una caída interanual de 2,52%, mientras que el atún en conserva retrocedió un 5,05%.

Por su parte, las sardinas enlatadas presentaron la única variación al alza dentro de esta categoría, con un incremento de 5,61% en sus precios.

En el caso del chiverre, aunque no forma parte de los bienes incluidos en el IPC, La Nación constató en un recorrido realizado el 24 de marzo por el Mercado Central de San José que los precios oscilan entre ¢5.000 y ¢10.000 por unidades de entre 10 y 15 kilos. Además, comerciantes señalaron una menor demanda por la fruta este 2026.

Variación en los precios del pescado

Al analizar la tendencia desde el 2025, el filete de pescado inició en enero de ese año con una variación interanual positiva de 0,79%. El indicador continuó en ascenso en los meses siguientes hasta alcanzar un 8,91% en marzo, previo a la Semana Santa.

Tras ese repunte, el comportamiento mostró altibajos; no obstante, a partir de octubre de 2025 las variaciones iniciaron una caída sostenida hasta entrar en terreno negativo en diciembre, cuando se ubicaron en -4,45%.

En enero pasado se mantuvo con una variación de -1,24% y en febrero se profundizó nuevamente hasta -2,52%.

En el caso del atún en conserva, los precios interanuales también evidenciaron una tendencia a la baja a partir de setiembre de 2025, luego de registrar variaciones positivas en los meses previos, con excepción de julio. Desde octubre, el indicador muestra cifras negativas de forma sostenida, hasta alcanzar su mayor caída en febrero de 2026, con un 5,06%.

Por su parte, la sardina enlatada ha presentado variaciones marcadas, tanto al alza como a la baja. En marzo de 2025, por ejemplo, registró un incremento interanual de 4,82%, el más alto de ese y los últimos tres años, superado únicamente por niveles de enero del 2023, cuando alcanzó un 11,94%, y mediciones previas.

Algunos pasillos del Mercado Central registraban menos afluencia que otros. En el caso de las pescaderías, algunos comerciantes reportaron baja demanda esta temporada. (José Cordero/La Nación)

Escasez de pescado y poca importación

Karen Espinoza, comerciante mayorista de pescado en el Centro Nacional de Abastecimiento y Distribución de Alimentos (Cenada), indicó a La Nación que, pese a la cercanía de la Semana Mayor, el movimiento se mantiene limitado debido a la escasez de producto.

“Ha estado muy difícil, porque desde hace dos meses ha estado escaso el pescado, más que todo lo que es el marlín rosado y blanco. Grandes cantidades no hay, entonces eso ha hecho que suban los precios”, comentó.

Asimismo, según el portal estadístico de la Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica (Procomer), durante el primer trimestre del 2026, el país importó $2,79 millones en pescado fresco, refrigerado o congelado, la cifra más baja de los últimos cinco años para ese periodo.

En comparación, en el mismo trimestre del 2025 las compras externas alcanzaron $9,16 millones y en 2024 sumaron $13,69 millones. El registro más cercano al actual se dio en 2022, con $4,61 millones.

Algunos comerciantes de pescaderías en el Mercado Central señalaron a 'La Nación' que la chuleta y filete de bolillo figuraban como los productos más demandados para esta Semana Santa. (José Cordero/La Nación)

Baja demanda de pescado y chiverre en el Mercado Central

Los pasillos del Mercado Central de San José reflejan un ritmo más pausado en la venta de pescado y chiverre; no obstante, muchos comerciantes esperan un repunte en la demanda hacia el fin de semana y el inicio de la Semana Santa.

Tras recorrer los tramos, La Nación constató que la Pescadería El Rey, por ejemplo, ofrecía el kilo de pescado entero a ¢3.000, la macarela a ¢4.000, la posta para sopa a ¢2.700 y la chuleta de jurel a ¢2.500.

Según detalló a este diario José Antonio Gutiérrez, propietario del local, la demanda se ha mantenido lenta, aunque confía en un aumento en los próximos días. Añadió que los productos más solicitados son la chuleta y el filete de bolillo (tiburón), cuyo precio ronda los ¢2.750 por medio kilo.

Por otra parte, David Jiménez, de la Pescadería Dolphin, señaló que el producto más solicitado en estos días ha sido la picada para ceviche, con un precio de ¢5.500 por kilo. No obstante, indicó que, en comparación con años anteriores, la demanda de producto en general ha disminuido.

Los precios del chiverre oscilaban entre ¢5.000 y ¢10.000 por unidades de entre 10 y 15 kilos, según los precios consultados por 'La Nación' en el Mercado Central el 24 de marzo. (José Cordero/La Nación)

En el caso del chiverre, los comerciantes de distintos tramos reportan una tendencia similar a la del pescado.

En El Mercado de las Frutas, por ejemplo, José Antonio Gutiérrez, también propietario del local, indicó que, aunque los precios se mantienen iguales al año anterior, la demanda ha sido lenta. En ese punto, se ofrecen piezas medianas y grandes entre ¢6.000 y ¢10.000.

Por su parte, en la Verdulería Blanco los precios oscilan entre ¢5.000 y ¢7.000, mientras que en La Esquinita se ubican entre ¢8.000 y ¢10.000 por unidades de entre 10 y 15 kilos.

En contraste, otros tramos dedicados a la venta de miel de chiverre o preparaciones con higos reportan mayor movimiento. En estos casos, los precios rondan los ¢3.200 por kilo de miel de chiverre y ¢4.500 por kilo del producto entero.