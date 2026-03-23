MEIC detecta diferencias de hasta 345% en precios de atún: estudio revela amplias variaciones en supermercados

MEIC identificó fuertes diferencias de precios en atunes y sardinas. También detectó fallas en etiquetado y posibles sanciones económicas.

El Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC) detectó diferencias de hasta 345% en el precio del atún en trocitos en aceite de 100 g, según un monitoreo realizado en comercios del país. El estudio también evidenció variaciones de hasta 267% en sardinas enlatadas, de acuerdo con los resultados oficiales.

El análisis se desarrolló entre el 16 de febrero y el 6 de marzo de 2026 en 253 comercios ubicados en 50 cantones, con el objetivo de verificar el cumplimiento de la normativa y brindar información útil al consumidor.

Diferencias de precio en productos iguales

El MEIC identificó variaciones significativas en productos iguales o similares, tanto en atunes como en sardinas. En el caso del atún, se evaluaron presentaciones de trocitos en aceite y trocitos con vegetales en aceite.

Las diferencias se calcularon con base en el peso escurrido, es decir, el contenido del producto sin el líquido. Este criterio permitió comparar precios entre presentaciones distintas de forma más precisa.

Para sardinas, se analizaron envases cilíndricos, rectangulares y ovalados, con distintos gramajes.

Además, el estudio utilizó el Precio por Unidad de Medida (PUM), herramienta que facilita la comparación entre productos similares. El MEIC indicó que este indicador resulta clave para tomar decisiones de compra informadas.

Cumplimiento en contenido neto

El Laboratorio Costarricense de Metrología (Lacomet) analizó 36 muestras para verificar el contenido neto y el peso escurrido.

Los resultados mostraron que el 100% de los atunes cumple con la normativa vigente.

En sardinas, 14 de 18 muestras cumplieron (82%), mientras que tres presentaron inconsistencias en el peso escurrido, lo que implica que el consumidor recibe menos producto del indicado. Además, una muestra no incluía este dato en la etiqueta.

Fallas en etiquetado

El análisis también evaluó el etiquetado de los productos. En atún, 16 de 18 muestras cumplieron (89%), mientras que dos presentaron incumplimientos.

En sardinas, el nivel de cumplimiento fue menor. Solo 12 de 18 muestras cumplieron (67%), mientras que seis no lo hicieron.

Los principales problemas detectados fueron el uso de idioma distinto al español y errores en la escritura de las unidades del Sistema Internacional.

Medidas y posibles sanciones

El MEIC informó que se previno a dos empresas por incumplimientos en atún y a cuatro por sardinas. Además, se otorgó un plazo de 22 días hábiles, con vencimiento el 26 de marzo, para corregir las fallas.

Los casos relacionados con el contenido neto de sardinas se encuentran en proceso de verificación. Si se confirman incumplimientos, se presentarán denuncias ante la Comisión Nacional del Consumidor.

Estas sanciones podrían oscilar entre ¢462.200 y ¢18.488.000, según la legislación vigente.