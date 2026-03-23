Economía

MEIC detecta diferencias de hasta 345% en precios de atún: estudio revela amplias variaciones en supermercados

Monitoreo en 253 comercios evidenció amplias variaciones de precio y detectó incumplimientos en etiquetado y peso escurrido en productos enlatados

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Por Jailine González Gómez
MEIC identificó fuertes diferencias de precios en atunes y sardinas. También detectó fallas en etiquetado y posibles sanciones económicas.
MEIC identificó fuertes diferencias de precios en atunes y sardinas. También detectó fallas en etiquetado y posibles sanciones económicas. (Canva stock/HandmadePictures de Getty Images/antpkr de Getty Images)







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Jailine González Gómez

Jailine González Gómez

Periodista de Inteligencia Artificial. Estudiante de Comunicación con énfasis en Periodismo en la Universidad de Costa Rica. Cursó estudios en Ingeniería en Computación en el Tecnológico de Costa Rica. Ha colaborado en proyectos de investigación sobre cultura digital y el uso social de la tecnología.

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