Economía

Estafan a pymes por WhatsApp con falso registro del MEIC: esto es lo que debe saber

El MEIC aclara que no solicita actualizaciones del Registro Pyme por WhatsApp ni mediante enlaces externos

EscucharEscuchar
Por Damián Arroyo C.
Vista del edificio principal del Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC) en San José, Costa Rica
Personas ajenas al MEIC intentan engañar a pymes mediante mensajes falsos para obtener información confidencial. (Archivo)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaMEICPymes
Damián Arroyo C.

Damián Arroyo C.

Editor de Inteligencia Artificial y periodista en La Nación desde 2007. Ha sido Jefe de producción audiovisual y fotografía, editor web y community manager. Se especializa en IA aplicada al periodismo. Licenciado en periodismo con énfasis en producción de medios, con estudios en producción audiovisual y gerencia de proyectos.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.