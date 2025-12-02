Estafan a pymes por WhatsApp con falso registro del MEIC: esto es lo que debe saber

El Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC) lanzó una advertencia dirigida a las pequeñas y medianas empresas (pymes) y al público general ante presuntos intentos de estafa relacionados con el Registro Pyme.

Según informó la institución, individuos ajenos al MEIC han estado contactando a empresas registradas mediante llamadas por WhatsApp, con el propósito de solicitar la supuesta “actualización de información del Registro Pyme”.

Posteriormente, los estafadores envían correos electrónicos con enlaces externos que conducen a plataformas no oficiales, donde se instruye a los usuarios a actualizar datos o cambiar claves. El objetivo es obtener información sensible de las empresas afectadas.

El MEIC recalcó que no solicita información a través de WhatsApp, no pide cambios de clave ni envía enlaces externos para completar datos. Además, recordó que si una pyme ya completó el registro y recibió el correo de confirmación del trámite autorizado, no debe volver a realizar el procedimiento, sin importar si recibe mensajes o llamadas que indiquen lo contrario.

La entidad también recordó que todos los trámites oficiales deben realizarse únicamente por medio del Sistema de Información Empresarial Costarricense (SIEC), disponible en el sitio web www.siec.go.cr o de manera presencial.

El MEIC hizo un llamado a las pymes para que, en caso de recibir comunicaciones sospechosas, eviten abrir enlaces o compartir datos personales o empresariales.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La información fue investigada y seleccionada por un periodista y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.