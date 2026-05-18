Comienzan las deliberaciones en juicio entre Elon Musk y OpenAI

El director ejecutivo de OpenAI, Sam Altman, habla durante la Cumbre Anual Snowflake 2025 en el Centro Moscone, el 2 de junio pasado en San Francisco, California.

Oakland, Estados Unidos. El juicio que enfrenta a Elon Musk con el gigante de la inteligencia artificial (IA) OpenAI y su director ejecutivo, Sam Altman, acusados de haber abandonado la misión fundacional de la compañía, entra este lunes en la etapa de deliberaciones.

El juicio se desarrolla en Oakland, a las afueras de San Francisco, donde a lo largo de tres semanas han subido al estrado los principales magnates de Silicon Valley.

Musk, la persona más rica del mundo, demandó a OpenAI por supuestamente alejarse de su origen de compañía sin fines de lucro para convertirse en el gigante de $850.000 millones detrás de ChatGPT.

De prosperar, la demanda podría asestar un golpe letal a OpenAI, empresa que contribuyó a la revolución de la inteligencia artificial con el lanzamiento de ChatGPT en 2022 y que, en la actualidad, figura como una de las compañías privadas más valiosas del mundo.

Musk afirma que Altman y el cofundador de OpenAI, Greg Brockman, utilizaron de forma indebida una donación de $38 millones que él esperaba que sirviera para mantener a la compañía como un laboratorio de investigación para el bien de la humanidad.

Musk exige que OpenAI retome su estructura sin fines de lucro, lo cual obligaría a la empresa a abandonar su prevista salida a bolsa y disolver sus vínculos con sus principales inversores —Microsoft, Amazon y SoftBank—, quienes han inyectado miles de millones en la compañía en el marco de la carrera global por el liderazgo en inteligencia artificial.

¿A quién creer?

Para el jurado de nueve personas, como señaló la jueza Yvonne Gonzalez Rogers, la decisión puede reducirse a una pregunta sencilla: ¿a cuál de los magnates en disputa deberían creer?

“Una organización sin fines de lucro dedicada al desarrollo seguro de la inteligencia artificial(...) para el beneficio de la humanidad. Se supone que tenemos que creernos eso”, bromeó el abogado de Musk, Steven Molo, en su alegato final el jueves, al cuestionar la integridad de Altman.

La abogada de OpenAI, Sarah Eddy, contraatacó apuntando a Musk. “Ni siquiera la madre de sus hijos puede respaldar su versión”, dijo, en referencia a Shivon Zilis, socia comercial de Musk con quien tiene cuatro hijos, que testificó sobre su papel como intermediaria entre los ejecutivos tecnológicos.

Musk abandonó OpenAI en 2018 y, desde entonces, ha impulsado proyectos de IA a través de su empresa aeroespacial SpaceX, mientras que su propia startup de inteligencia artificial, xAI, ha tenido dificultades para ganar terreno frente a OpenAI y Anthropic, otra destacada compañía de IA de California.

Los alegatos finales del juicio se centraron, en gran medida, en la integridad de Altman y en las maniobras internas que éste realizó tras bastidores, las cuales generaron malestar entre sus colegas.

Destituido inesperadamente en noviembre de 2023 por la junta directiva de OpenAI debido a una falta de franqueza, fue restituido bajo la presión de los empleados. Sin embargo, las acusaciones de manipulación y de propiciar una cultura tóxica lo persiguieron a lo largo del juicio.

¿Demasiado tarde?

El jurado debe primero determinar si Musk —quien presentó la demanda en 2024, cuatro años después de su última contribución— lo hizo dentro del plazo legal. De no ser así, el caso concluirá en ese punto.

La jueza dictaminó que el veredicto del jurado sobre este aspecto tendría carácter consultivo, aunque señaló que, con toda probabilidad, seguiría su recomendación.

En caso de que el juicio prosiga, los miembros del jurado —y, en última instancia, la jueza— determinarán si los cofundadores de OpenAI se apropiaron indebidamente de $38 millones donados por Musk y si incumplieron una promesa y emprendieron una vía comercial para enriquecerse.

Asimismo, el jurado evaluará si Microsoft —el mayor respaldo privado de OpenAI, con una inversión comprometida de $13.000 millones — facilitó de manera consciente el abandono del modelo sin fines de lucro.