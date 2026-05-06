Musk destina $55.000 millones para fabricar semiconductores para IA y centros de datos espaciales

El magnate tecnológico Elon Musk impulsa una fábrica de chips en Texas con capacidad para soportar hasta 200 gigavatios en la Tierra y un teravatio en el espacio.

París. Elon Musk prevé invertir al menos $55.000 millones en el proyecto Terafab, una fábrica de chips para la inteligencia artificial (IA), la robótica y los centros de datos en el espacio, según un anuncio publicado el miércoles en Texas.

“La inversión de capital estimada para las fases iniciales es de $55.000 millones” de un monto total de alrededor de $119.000 millones, precisa el texto publicado en la web del condado de Grimes, en Texas, Estados Unidos.

Terafab se construirá en un terreno situado “cerca del embalse de Gibbons Creek”, según la misma fuente.

Se trata de un lago artificial creado en los años 1980 a 130 km al noroeste de Houston para enfriar una central eléctrica.

Cuando anunció el proyecto en marzo, el multimillonario se fijó como objetivo producir un teravatio de potencia de cálculo por año.

Un teravatio equivale a un billón de vatios.

Musk precisó entonces que el proyecto correrá a cargo de su empresa de vehículos eléctricos Tesla y su compañía espacial SpaceX.

El documento del condado de Grimes menciona en esta etapa solo a SpaceX.

Elon Musk cree que Terafab es indispensable porque la demanda de potencia de cálculo de Tesla y SpaceX superará con creces la de los proveedores mundiales de chips.

A largo plazo, el proyecto tiene como objetivo producir chips capaces de soportar entre 100 y 200 gigavatios de potencia de cálculo en la Tierra, y un teravatio en el espacio.