Economía

Musk destina $55.000 millones para fabricar semiconductores para IA y centros de datos espaciales

La iniciativa impulsada por Elon Musk contempla una inversión total cercana a los $119.000 millones y busca alcanzar una capacidad de hasta un teravatio de potencia de cálculo anual

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Por AFP
Elon Musk aparece en la campaña política de los Estados Unidos con Donald Trump, lo que ya genera reacciones diversas. Foto: AFP
El magnate tecnológico Elon Musk impulsa una fábrica de chips en Texas con capacidad para soportar hasta 200 gigavatios en la Tierra y un teravatio en el espacio. (ALAIN JOCARD/AFP)







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