Ciudad Quesada vive un auge comercial con nuevas inversiones y expansión de cadenas

La intensa actividad comercial caracteriza a Ciudad Quesada, en San Carlos. En la zona operan supermercados, concesionarios de vehículos y el centro comercial Plaza El Encuentro, mientras se desarrollan nuevos proyectos comerciales como la futura tienda de PriceSmart y una sucursal de Pequeño Mundo.

Ciudad Quesada. Uno de los aspectos más llamativos de Ciudad Quesada, en San Carlos, es la intensa actividad comercial.

Antes incluso de llegar al centro de la ciudad, La Nación se encontró con un amplio terreno donde decenas de operarios trabajaban en labores de construcción, especialmente en movimiento de tierra e instalación de cimientos.

Se trata de la nueva tienda de PriceSmart, que prevé abrir sus puertas antes de que finalice el 2026. Será la número 10 en Costa Rica.

En otra parte, a la salida de la ciudad rumbo a la carretera hacia San Ramón, en las inmediaciones de la rotonda hacia Florencia, se levantará una nueva tienda de Pequeño Mundo. La cadena ya cuenta con 19 establecimientos en el país.

Ambos proyectos reflejan el crecimiento del comercio en la ciudad. Este dinamismo también se observa en la presencia de cadenas de comida rápida, un centro comercial y varias tiendas detallistas, además de concesionarios de vehículos.

A esto se suma la amplia oferta de productos e insumos agropecuarios, un rasgo natural si se considera el peso que tienen la actividad agrícola y ganadera en la economía de la región.

La oferta de comidas rápidas en Ciudad Quesada es amplia pues hay presencia de varias franquicias. (José Cordero/La Nación)

Marco Ruiz, presidente de la Cámara de Comercio, Industria y Turismo de la Zona Norte (CCITZN), señaló que el comercio funciona como uno de los mejores indicadores del desempeño económico, pues se conecta directamente con las demás actividades productivas.

Sin embargo, reconoció que la llegada de marcas internacionales y cadenas con productos importados, especialmente de origen chino, ha desplazado parte del comercio local. Además del efecto que genera el comercio electrónico.

“Lo bueno o lo malo que está el comercio es un reflejo de los demás sectores. El comercio y los servicios no pueden regenerarse por sí mismos, van anclados al resto”, destacó Ruiz.

Actualmente la Cámara cuenta con alrededor de 180 afiliados.

El alcalde de San Carlos, Juan Diego González, consideró que el cantón posee un sector comercial muy fuerte, impulsado en parte por su tamaño poblacional.

San Carlos figura entre los cinco cantones con mayor población del país, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC).

El alcalde también destacó la construcción de la tienda de PriceSmart y el anuncio de una nueva sucursal de Pequeño Mundo.

En Ciudad Quesada también operan cadenas comerciales como Almacenes El Rey, además de un supermercado Walmart y tiendas Maxi Palí y Palí.

En el ámbito de comidas rápidas destacan franquicias como McDonald’s, Pizza Hut, Papa John’s, Burger King, Pops y Quiznos.

Walmart es la primera cadena multinacional de supermercados que se instaló en Ciudad Quesada. (José Cordero/La Nación)

La localidad también cuenta con la Plaza El Encuentro que inició operaciones en 2022 y cuenta con más de 80 establecimientos comerciales, además de 10 locales gastronómicos.

La plaza es administrada por la desarrolladora inmobiliaria Bambú, que tiene presencia en varios países de Centroamérica.

Según voceros del centro comercial, el flujo de visitantes ronda las 180.000 personas al mes.

Plaza El Encuentro cumplió tres años en operaciones. Alberga a más de 80 establecimientos comerciales y 10 locales gastronómicos. (José Cordero/La Nación)

Mercado municipal rumbo al medio siglo

Otro punto emblemático de Ciudad Quesada es el mercado municipal Oscar Kopper que este año alcanza 49 años de existencia, luego de su fundación en 1977.

El mercado se ubica en el centro de la ciudad, muy cerca del parque central.

Actualmente alberga 71 locales comerciales y cuatro bodegas, según datos de la municipalidad.

El lugar es una parada obligatoria para quienes buscan un desayuno con auténtico sabor sancarleño, donde la calidad de los lácteos, la tortilla palmeada y un buen café se convierten en un verdadero premio al paladar.