Economía

Ciudad Quesada vive un auge comercial con nuevas inversiones y expansión de cadenas

En Ciudad Quesada conviven grandes marcas, centros comerciales y el tradicional mercado municipal

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Por Gustavo Ortega Campos
Comercios y cadenas en Ciudad Quesada, San Carlos, incluyendo supermercados Maxi Palí y El Rey, concesionarios de vehículos y el centro comercial Plaza El Encuentro, reflejo del crecimiento comercial de la ciudad.
La intensa actividad comercial caracteriza a Ciudad Quesada, en San Carlos. En la zona operan supermercados, concesionarios de vehículos y el centro comercial Plaza El Encuentro, mientras se desarrollan nuevos proyectos comerciales como la futura tienda de PriceSmart y una sucursal de Pequeño Mundo. (Jose Cordero/Fotocomposición en Canva /Jose Cordero/Fotocomposición en Canva)







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Gustavo Ortega Campos

Gustavo Ortega Campos

Periodista de Economía. Licenciado en Economía con un Máster en Comunicación y Periodismo. Inició en el periodismo en 1995. Se desempeñó durante 10 años como editor y periodista en el Diario La Prensa de Nicaragua.

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