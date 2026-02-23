Economía

CCSS obligada a reintegrar al Banco Nacional millones pagados de más en aportes al IVM

Sala Primera ordenó a la Caja devolver pagos hechos de más del Banco Nacional al IVM, tras detectar errores en el cálculo del aporte especial de empresas estatales

Por Luis Enrique Brenes
13/02/2024/ recorrido por bancos. Diferentes ángulos de sus fachadas / en la imagen Banco Nacional sucursal principal en San José centro / Foto John Durán
El Banco Nacional es la entidad financiera más grande de Costa Rica por activos. (JOHN DURAN)







