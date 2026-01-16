Economía

CCSS descarta investigar crisis que provocó atrasos y desabastecimiento porque, entre otras razones, podría afectar el ambiente laboral

Implementación de plataforma ERP-SAP provoca desabastecimiento de medicamentos, falta de información financiera y atrasos en pago a proveedores.

Por Óscar Rodríguez
Edificio CCSS
La Junta Directiva de la CCSS descartó contratar una auditoría forense externa a raíz de las dificultades generadas por la puesta en marcha de la plataforma ERP-SAP. (Alonso Tenorio/La Nación)







