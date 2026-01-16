CCSS descarta investigar crisis que provocó atrasos y desabastecimiento porque, entre otras razones, podría afectar el ambiente laboral

La Junta Directiva de la CCSS descartó contratar una auditoría forense externa a raíz de las dificultades generadas por la puesta en marcha de la plataforma ERP-SAP.

La Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) desechó iniciar una investigación para determinar las causas, omisiones y responsables de la crisis institucional generada por la implementación del nuevo sistema contable ERP-SAP.

En una votación cerrada, cinco votos en contra y cuatro a favor, los directivos rechazaron que la Auditoría Interna contrate una auditoría forense externa que presente un informe técnico que exponga el estado real de la implementación de la Planificación de Recursos Empresariales (ERP-SAP), así como el impacto y confidencialidad de la información financiera.

Además de las razones técnicas que provocaron no publicar los estados financieros de la institución a junio del 2025.

El director, Róger Rivera Mora, representante del sector de trabajadores, fue quien presentó la iniciativa para realizar una pesquisa.

El sistema ERP-SAP se implementó el 2 de junio del año pasado. La puesta en marcha provocó una crisis en la Caja con desabastecimiento de medicamentos, falta de información financiera y presupuestaria; y atrasos en pago a proveedores.

Argumentos del rechazo

Édgar Villalobos Brenes, representante estatal en la Directiva, aseguró que aunque no se cumplió con el tiempo para entregar los estados financieros de junio —el 24 de diciembre del año pasado— hay razones que lo justifican y por eso se les dio una prórroga.

“Nos parece totalmente innecesario que con esta moción se lleve a cargo una auditoría forense, pero no es el momento oportuno (...) No queremos que en este momento se haga ningún tipo de auditoría forense porque creemos que en nada va a beneficiar”, dijo Villalobos.

El directivo añadió que la prioridad es “sacar la tarea” y no tener distracciones.

Por su parte, Mónica Taylor, presidenta ejecutiva de la CCSS, justificó su rechazo en que cada informe de la Auditoría Interna y las recomendaciones de mejora han sido atendidos por las gerencias Financieras y Logística, así como por la Dirección del Plan de Innovación encargado del sistema ERP-SAP.

“Aún no podemos hablar de responsabilidades administrativas porque estamos en este proceso de estabilizar el ERP y acatando las oportunidades de mejora (...) Ha sido un proceso difícil y complicado, pero la experiencia de todas las instituciones locales e internacionales que adoptaron el ERP es que la estabilización dada de uno o dos años”, recalcó Taylor.

La representante de los trabajadores, Vianey Hernández Li, también descartó hacer una investigación porque podría afectar el ambiente de trabajo.

Razones para investigar

El director Róger Rivera Mora, quien presentó la moción, afirmó que hay situaciones con el ERP-SAP que no están bien y por esa razón se requiere investigar.

“Hay cosas que no están bien, la Auditoría dice unas cosas y el Plan de Innovación dice otras”, consideró el representante de los trabajadores.

Para el representante patronal, Juri Navarro Polo, una auditoría externa sí apoyaría el actual proceso para aclarar lo que pasa con la nueva plataforma contable.

Giancarlo Bonilla Montero, también miembro de los empresarios en la Junta Directiva, dijo que hay dudas razonables.

“Me gustaría ver un criterio objetivo, externo, que nos aclare qué está pasando. Sí estoy de acuerdo en realizar una investigación, me parece que es sano conocer qué es lo que está pasando”, subrayó Bonilla.