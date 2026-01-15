Auditoría de la CCSS reporta desabastecimiento de medicamentos para enfermedades crónicas y agudas

La Auditoría Interna de la CCSS criticó, en diciembre anterior, que la institución tenía más de 3 millones de recetas pendientes de aplicar en sus sistemas informáticos.

La Auditoría Interna de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) reveló que el nuevo sistema contable de la institución genera desabastecimiento de medicamentos para pacientes con enfermedades crónicas y agudas en el país.

A lo cual se une la existencia de 3,4 millones de recetas clasificadas bajo el concepto “medicamento no disponible”, al 31 de octubre de 2025, de las cuales la institución no tiene claridad sobre su regularización.

Así se detalla en el informe AD-ASALUD-0110-2025, el pasado 3 de diciembre, que hizo un seguimiento del impacto en la gestión de los servicios de farmacia de la entidad autónoma con la puesta en marcha de la plataforma ERP-SAP.

Como parte del proceso de fiscalización, la Auditoría visitó 26 establecimientos de la institución, entre hospitales y áreas de salud, de las 91 farmacias que enfrentaban duplicidad de registros, errores de carga de la información, ausencia de control de las existencias y procesos manuales de registro.

“Los procesos de abastecimiento y despacho se han visto comprometidos, dado que más del 60% (de los establecimientos visitados) carecía de automatización en pedidos, cerca del 59% había enfrentado desabastecimientos de medicamentos esenciales —incluyendo tratamientos para enfermedades crónicas y agudas— y casi el 90% reportaba retrasos significativos en la entrega", se precisa en el documento del cual tiene copia La Nación.

Adicionalmente, se advirtió sobre la afectación en la atención de los pacientes por falta real de producto, así como por la ausencia de información confiable, generando retrasos, anulaciones de recetas y sobrecarga operativa.

“La situación actual de los servicios de farmacia ante la implementación del ERP-SAP constituye un escenario de alto riesgo institucional, caracterizado por: fallas tecnológicas, inconsistencias en los datos, debilidades en los procesos de soporte y afectación directa a los registros contables", se advierte en el informe.

El informe de la Auditoría se remitió a la Mónica Taylor, presidenta ejecutiva de la CCSS, y a los gerentes de la institución autónoma.

La Nación solicitó a la Caja el detalle de las acciones implementadas para corregir las deficiencias señaladas en el informe, así como el detalle de las medicinas de enfermedades crónicas y agudas con desabastecimiento. Pero al cierre de este artículo no hubo respuesta.

La institución autónoma implementó el sistema de Planificación de Recursos Empresariales (ERP-SAP), el 2 de junio de 2025, pese a una serie de advertencias realizadas por diferentes dependencias de la institución.

La plataforma comenzó a implementarse con casi una década de retraso. En 2017, la Gerencia Financiera de la institución informó de que invertiría $45 millones en el Plan de Innovación de la CCSS, cuyo componente principal es el ERP, y estableció un plazo de dos años para su ejecución.

Plan de contingencia

La Dirección del Plan de Innovación, encargada del proceso de implementación del ERP-SAP, puso en marcha el plan de contingencia Recepción Automatizada de Pedidos (RAP), desde el pasado 1. ° de noviembre, para el proceso de recepción de medicamentos en los Almacenes Locales de los Servicios de Farmacia de la Caja.

Sin embargo, según el oficio persisten problemas en la continuidad operativa, gestión de inventarios, trazabilidad de medicamentos y atención oportuna a pacientes.

De las visitas realizadas por la Auditoría se concluyó, detalla el informe, que persisten los problemas. En específico se encontró:

El 50% de los Almacenes Locales reporta inventarios actualizados.

El 54% afirma mantener los despachos actualizados.

El 85% de los servicios mantiene controles manuales en bodega, confirmando que el sistema no garantiza aún parámetros de calidad, integridad y disponibilidad de información.

El 69% de los servicios reportó cargas con datos incorrectos en el ERP-SAP (cantidad, lote, fecha de vencimiento).

La Auditoría Interna urgió a los jerarcas de la CCSS a tomar acciones urgentes para fortalecer los procesos de soporte técnico, estabilizar los módulos de logística del ERP-SAP, los mecanismos de verificación y reforzar la capacitación del personal.

“Se requiere una estrategia de gobernanza de datos que garantice disponibilidad, confiabilidad y exactitud de la información, dada su relevancia para la seguridad del paciente y la continuidad del servicio”, se indica en el informe.

Por último, el órgano fiscalizador advirtió que se le deberá informar las acciones ejecutadas para mitigar los riesgos descritos en el plazo de un mes a partir de recibido el oficio de supervisión.