Economía

Caso Aldesa: estos son los puntos clave para entender la acusación de la Fiscalía

Ministerio Público señala presunto traslado de recursos a sociedades no reguladas, descalce de plazos y reinversiones sin autorización

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Por Mónica Cerdas Gómez y Jailine González Gómez

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La Fiscalía acusa a 23 personas en el caso Aldesa y señala una supuesta maniobra para trasladar inversiones a sociedades no reguladas y financiar proyectos privados.







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Mónica Cerdas Gómez

Mónica Cerdas Gómez

Periodista de Economía. Graduada en Periodismo de la Universidad Latina de Costa Rica. Ganadora del Premio Periodismo Bursátil 2022, de la Bolsa Nacional de Valores. Recibió mención honorífica de excelencia de El Financiero, en 2022.

Jailine González Gómez

Jailine González Gómez

Bachiller en Comunicación con énfasis en Periodismo por la Universidad de Costa Rica. Cursó estudios en Ingeniería en Computación en el Tecnológico de Costa Rica. Ha colaborado en proyectos de investigación sobre cultura digital y el uso social de la tecnología.

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