Candidato de Trump para la Reserva Federal promete mantener la independencia

Washington. El candidato del presidente estadounidense Donald Trump para el cargo de gobernador de la Reserva Federal (Fed), Stephen Miran, aseguró el jueves en una audiencia de confirmación ante los senadores que ejercería sus funciones con total independencia.

Si Miran es designado para ocupar un puesto en la Fed, podría participar de la próxima reunión de los días 16 y 17 de setiembre para fijar las tasas de interés que Trump insiste en pedir a la baja.

Al frente del Consejo de Asesores Económicos (CEA) de la Casa Blanca, Miran ha sido hasta ahora un ferviente defensor de la agenda económica de Trump, que incluye aranceles elevados a sus socios comerciales y presiones constantes sobre la Fed, a la que se le exige que baje los tipos de interés para favorecer los préstamos y promover la actividad.

Miran podría ocupar la vacante que dejó Adriana Kugler, nombrada durante la presidencia del demócrata Joe Biden y quien renunció recientemente.

El mandato que asumirá Miran se extenderá hasta finales de enero de 2026.

La decisión de Trump de nominar a su asesor económico puso en alerta a la oposición demócrata, que teme que ceda a presiones de la Casa Blanca.

Tras pasar el jueves por el interrogatorio ante una comisión del Senado encargada de confirmar su nombramiento como gobernador, Miran aseguró en repetidas ocasiones que se mantendría al margen de las interferencias políticas.

“Si soy confirmado en la Reserva Federal, actuaré de forma independiente basándome en mi propio análisis de la economía y los datos económicos”, afirmó, calificando la independencia de la institución de “esencial”.

“Es importante que la Fed se mantenga al margen de los ciclos políticos”, agregó.

Miran sorprendió a los legisladores demócratas al explicar que no tenía intención de dimitir de su cargo de presidente del CEA, sino más bien de tomar una licencia sin goce de sueldo, ya que el mandato en la Fed es de corta duración.

“¿Es usted una marioneta de Donald Trump?”, preguntó el senador republicano por Luisiana John Kennedy. Y Miran respondió: “En absoluto, soy muy independiente de espíritu”.

Por estos días, Trump intenta además revocar el mandato de la gobernadora Lisa Cook, también designada durante la presidencia de Biden.

Cook, la primera mujer negra en integrar la Fed, ha acudido ante la justicia para permanecer en su cargo.

Desde que asumió en enero, Trump ha criticado repetidamente al presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, por no haber recortado las tasas de interés antes, tildándolo de “imbécil”.

Desde su último recorte en diciembre, la Fed ha mantenido los tipos de interés en un rango de entre el 4,25% y el 4,50%.

Sin embargo, Powell abrió la puerta a la posibilidad de un recorte de tasas en la próxima reunión de política monetaria del banco este mes.