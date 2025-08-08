Economía

Trump propone como gobernador en la Fed a uno de sus principales asesores económicos

Donald Trump nominó a Stephen Miran, defensor de la guerra arancelaria, como gobernador de la Reserva Federal.

Por Europa Press

Madrid. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, nominó este jueves como gobernador en la Reserva Federal (Fed) al presidente del Consejo de Asesores Económicos, Stephen Miran, un aliado clave defensor en los últimos meses de la guerra arancelaria lanzada desde la Casa Blanca.








FedDonald TrumpStephen Miran
Europa Press

Europa Press

Europa Press es una agencia de noticias privada española. Fue fundada en 1953 por Torcuato Luca de Tena Brunet y otras personalidades, alguna de las cuales alcanzaron altos cargos gubernamentales durante el segundo franquismo​ y en la Transición.

