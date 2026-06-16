Economía

Brasil y Japón anuncian negociaciones para un acuerdo comercial Mercosur-Japón

La negociación comenzará en la cumbre de jefes de Estado del Mercosur a realizarse en Paraguay a fines de junio

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Por AFP
Brasil
Lula se reunió este martes con la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, durante la cumbre de líderes del G7 a la que Brasil fue invitado. (MANDEL NGAN/AFP)







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